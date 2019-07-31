Каким будет 31 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Энергии дня будут способствовать делам, направленным на очищение и избавление от ненужного.

Сегодня можно попробовать избавиться от чего-то, с чем вы уже пытались раньше проститься, но в силу каких-либо причин это не получилось.

Подходящее время, чтобы избавиться от лишнего в пространстве, уме, очистить тело и подготовиться к реализации новых проектов и дел.

Сегодня желательно выбирать простые повседневные дела и не перенапрягаться – позаботьтесь о своем здоровье и сохранении личной энергии.

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Также благоприятны любые духовные практики, соблюдение поста или хотя бы здоровой диеты, медитация и занятие йогой.

Для активных социальных контактов день не подходит, но если все же общение неизбежно, постарайтесь проявить терпимость и заботу по отношению к окружающим.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка волос, начало путешествий.

Ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп на 2019 год для Украины.