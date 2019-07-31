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Метеорный поток Персеиды: как сделать фото звездопада

В NASA дали несколько советов, как сделать качественные фотографии метеорного потока Персеиды.

Метеорный поток Персеиды: как сделать фото звездопада

На этой неделе Земля начнет переход через метеорный поток Персеиды. NASA дает советы, как лучше сделать фотографии этого природного явления.

Эксперты из NASA опубликовали основные советы для фиксации метеорного потока Персеиды, который начнется в период со второго по четвертое августа, а достигнет своего пика 11, 12 и 13 августа.

Специалисты предлагают уехать как можно дальше от городских огней и найти место с наиболее темным и чистым небом.

Для резкого качественного снимка они советуют использовать штатив, максимально длительную выдержку и таймер или дистанционное управление затвором камеры.

Малейшее движение руки при нажатии кнопки может испортить всю проделанную работу. Лучше использовать наиболее широкоформатный объектив или рыбий глаз, чтобы захватить как можно больше пространства.

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Даже если вы любитель – лучше перевести фотоаппарат в режим ручной фокусировки, ибо ночью автофокус не поймет на каком именно месте нужно акцентировать внимание.

Желательно заблаговременно направить объектив в нужную сторону. Больше зависит от скорости затвора – на максимальных значениях можно отобразить не только как сгорают метеоры, но и полосы от передвижения звезд.

Если вы хотите, чтобы миллионы маленьких точек оставались статичными – лучше не преувеличивать с shutter speed. Ожидается от 60 до 70 матеорив в час.

Подробно об опасностях коридора затмений и запретах этого периода – в материале на Фактах ICTV.

Источник: NASA

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