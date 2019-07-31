Начинается последний месяц лета, а вместе с ним станет больше релизов видеоигр. Факты ICTV собрали три проекта, на которые стоит обратить внимание в августе.

Control

Духовный преемник видеоигры Quantum Break под названием Control выходит уже в конце августа. Как и от предшественника, от новинки можно ожидать не только интересного применения оружия, но и различных паранормальных умений в арсенале главной героини Джесс Фейден.

По сюжету видеоигры, Джесс попадает в Федеральное бюро контроля, занимающееся сдерживанием явлений, выходящих за пределы науки. Ее цель – спасти брата, которого забрало бюро после того, как в ее родном городе произошло паранормальное явление.

Однако очень быстро становится ясно, что Федеральное бюро контроля было атаковано неведомой силой, и главная героиня решает помочь агентам в борьбе с ней.

В войне с паранормальным Джесс поможет не только необычный пистолет, который может превращаться в различное оружие, но и арсенал способностей, благодаря которым она может силой мысли швырять предметы во врагов, зависать в воздухе и захватывать контроль над разумом.

Хотя события Control должны проходить в одном большом здании, это не значит, что у игроков не будет возможности его исследовать. Кроме основных задач в видеоигре будут и различные дополнительные задания, которые позволят больше узнать о персонажах и том, что происходит в бюро.

В общем, от Control стоит ожидать динамичных перестрелок, как и в Quantum Break, однако с большим количеством паранормального, но на том же игровом движке Northlight Engine и отличной графикой.

Создавая видеоигру, разработчики из Remedy Entertainment вдохновлялись жанром Metroidvania, поэтому нас ждет что-то действительно интересное.

Дата выхода: 27 августа

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

The Dark Pictures: Man of Medan

Через четыре года после успеха Until Dawn студия Supermassive Games вернулась к жанру хоррор и решила создать антологию интерактивного кино под названием The Dark Pictures.

Планируется, что одна часть серии будет выходить каждые полгода. Они не будут связаны общим сюжетом и будут рассказывать разные жуткие истории.

Первой частью серии станет видеоигра под названием Man of Medan, которая расскажет о пяти людях, оказавшихся на корабле-призраке и должны противодействовать не только потусторонним силам, но и людям.

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Как принято в жанре, события игры будут меняться в зависимости от выбора игрока, и все может завершиться как смертью всех главных героев, так и хэппи-эндом.

Кроме того, в игре появится два режима мультиплеера под названиями Shared Story и Movie Night. Один из них позволит проходить видеоигру вместе с другим игроком, на решения которого вы не сможете повлиять.

Второй рассчитан на прохождение “на одном диване”, во время которого каждый из игроков возьмет под контроль одного из главных героев.

Поскольку цена на The Dark Pictures: Man of Medan меньше, чем на стандартные видеоигры такого формата, следует ожидать, что и ее прохождение займет меньше времени, чем большое интерактивное кино, однако функции мультиплеера должны придать ей реиграбельности.

Дата выхода: 30 августа

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox one

Astral Chain

Пока все фанаты Bayonetta ждут новостей о третьей части серии, разработчики из Platinum Games решили немного разбавить ожидания новой видеоигрой в жанре Hack and Slash под названием Astral Chain.

Хотя эта видеоигра – совершенно новая серия, участие в ее создании принимают Такахиса Таура, который известен работой над хитом Nier: Automata, и Хидеки Камия, который создал серии видеоигр Devil May Cry и Bayonetta.

Сюжет расскажет о спецотряде будущего, которому предстоит вступить в борьбу с пришельцами из другого измерения, которых называют химерами. Игроку, в роли новичка отряда, придется противостоять существам, которые появились в одном из городов.

Platinum Games всегда любили придавать своим видеоиграм уникальности и Astral Chain не станет исключением. Игроку придется управлять не только главным героем, но и живым оружием, носящим название Легион. Именно оно является ключом к тому, чтобы остановить пришельцев и умение правильно им пользоваться станет решающим фактором.

Даже несмотря на достаточно уникальный подход, можно с уверенностью сказать, что видеоигра придется по душе всем фанатам жанра Hack and Slash, особенно когда его представителей так мало на современном поколении игровых платформ.

Дата выхода: 30 августа

Платформы: Nintendo Switch

К слову, компания Nintendo представила исключительно портативную игровую платформу Switch Lite.

Фото: Remedy, The Dark Pictures, Nintendo

Видео: GameSpot Trailers, PlayStation, Nintendo