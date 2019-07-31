Какие дни благоприятны в августе, что и когда стоит делать в этот период – читайте в лунном календаре Фактов ICTV.

В лунному календаре на август 2019 года собраны советы в какие дни и чему лучше всего уделить внимание, а также то, чего нужно избегать.

Благоприятные дни для решительных действий: 3, 5, 10, 14, 20, 21 августа.

Планированием стоит заняться: 1, 2, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 28, 29 августа.

В августе еще есть дни, когда необходимо быть осторожным: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 23, 27, 30 августа.

1 августа

Этот день будет притягательным для позитивных событий и новостей. Однако вы тоже можете сделать свой вклад и обогатить этот мир добрыми поступками. Это время больше подходит для отдыха, а не для работы.

2 августа

Проведите ревизию и определите, чего именно вам не хватает. Хорошее время, дабы организовать поход по магазинам или заняться заготовками на зиму. Кроме того, этот день подходит для старта новых проектов.

3 августа

Сегодня станут заметными плоды предыдущих трудов, что придаст сил. Однако полагаться нужно только на себя, этот день не походит для коллективной работы.

4 августа

Дайте волю своим любовно-романтическим делам. Свидания, знакомства с потенциальными половинками – пройдут успешно. Кроме того, сегодня почувствуете обострение интуиции.

5 августа

Этот день походит для кардинальных метаморфоз в жизни – смены места работы или должности, переезда.

Также день подходит для хозяйственных хлопот, мелкого ремонта и для романтических свиданий.

6 августа

Сегодня лучше отказаться от поездок, путешествий и больших трат. Расслабьтесь, отдохните и займитесь неспешной рутинной работой.

7 августа

Творческий и продуктивный день. Сегодня удастся найти необычные варианты решения непростых задач.

Сегодня особенное значение играет то, что вы говорите. Так что осторожней в выражениях.

8 августа

Этот день отличная возможность начать новую жизнь. Это может быть смена стиля или прически, новые привычки или хобби.

9 августа

Нестабильный день в эмоциональном плане. Смелые порывы будут остановлены страхом. Не форсируйте события.

10 августа

Займитесь хозяйственными хлопотами: наведите порядок, спланируйте предстоящие дела. Можете заняться строительством и ремонтом.

11 августа

Сегодня все тайны станут явными, поэтому избегайте вранья или гиперболизации. Будьте честным, в первую очередь, по отношению с самим собой.

12 августа

Сегодня посвятите время себе и своему внутреннему миру. Обдумайте свои желания и стремления. Можете сходить в храм или те места, которые вам даруют силы. Для физических нагрузок не лучшее время.

13 августа

Сегодня вам придется столкнуться с некоторыми испытаниями, которые заставят задуматься об избранном пути. Однако это будет лишь минутной слабостью, которая не должна вас заставить свернуть с намеченного пути.

14 августа

Этот день ознаменуется нервозностью, а также возможностью трезво взглянуть на вещи и исправить недочеты. Главное – не ленитесь, постарайтесь решить все проблемы с долгами.

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15 августа

Завершайте начатые дела, занимайтесь благотворительностью и добрыми делами. Не стоит сейчас бросать деньги на ветер, лучше провести день аскетично.

16 августа

День хорош для интеллектуальной работы, принятия решений, проведения массовых мероприятий. Постарайтесь решать все вопросы спокойно, не проявляя агрессию.

17 августа

Сегодня лучше отказаться от физических и умственных нагрузок. Лучше отдохните и расслабьтесь.

18 августа

Прислушайтесь к тем знакам, которые вам будет посылать судьба. Для активных действий не подходящий момент.

19 августа

Сегодня вас ожидает трудный день, поэтому постарайтесь его провести в спокойствии. Повышенная травмоопасность, так что сведите к минимуму занятия экстремальными видами спорта и внимательнее глядите под ноги.

20 августа

Зеленый свет работе в команде. Сегодня сделайте упор на коллективной работе. Устройте разбор полетов или постарайтесь построить планы.

21 августа

Ваша энергия позволит свершать большие дела. Хорошо браться за глобальное строительство, переезжать, вступать в должность и завязывать семейные отношения.

22 августа

Золотое время для поездок на отдых, командировок. Благоприятно получать знания и вести наставническую деятельность.

23 августа

Нестабильный день, характеризующийся не просто перепадами настроения, а настоящими приступами агрессии. Держите эмоции под контролем, не ввязывайтесь в ссоры. Лучше провести день в уединении.

24 августа

День прекрасно подходит для романтических знакомств и свиданий. Сегодня невероятные шансы загладить свою вину перед второй половинкой. Хорошо назначать даты свадьбы.

25 августа

Не форсируйте события. Рук не хватит и сил тоже. Они сегодня весьма скромны. Лучшее занятие — отдых во всех его проявлениях.

26 августа

Проведите день спокойно. Лучше не попадаться на глаза начальству и не вступать в споры.

27 августа

Успех дня будет целиком зависеть от вашего эмоционального настроя. Для финансовых операций, заключения договоров и ведения переговоров время не подходящее.

28 августа

В этот день не стоит отправляться в путешествия и командировки. Можете уделить время хозяйственным делам.

29 августа

Сегодня жизненная энергия пойдет на спад. Крайне не желательно сейчас отходить от привычного образа жизни, например, переезжать или менять место работы.

30 августа

Один из тяжелых дней лунного цикла. Надо удвоить внимание, умерить пыл, а эмоции держать под контролем. Избегайте ссор и крупных покупок.

31 августа

Благоприятный день для большинства дел. Сегодня хорошо заключать брак или знакомиться со второй половинкой. Также сегодня благоприятный день для бизнеса.

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