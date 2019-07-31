В августе земляне смогут наблюдать черную Луну. Что это за явление и когда его можно увидеть – далее в материале Фактов ICTV.

Черная Луна 2019 – необычное явление, которое жители разных стран смогут наблюдать дважды за месяц.

Когда черная Луна

В ночь с 31 июля на первое августа черную Луну смогут наблюдать жители западного полушария. А в ночь с 30 на 31 августа его смогут увидеть и на восточной стороне Земли.

Причем жители Северной и Южной Америки переживут новолуние дважды за один месяц.

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Что это за явление

Черная Луна называется так из-за того, что в этот период спутник Земли полностью растворяется в небе и его невозможно увидеть. Это второе новолуние в календарном месяце.

В период грядущего новолуния Луна также приблизится на максимальное расстояние к Земле, поэтому его могут называть черным суперноволунием.

К слову, на этой неделе земляне смогут наблюдать за метеорным потоком Персеиды.