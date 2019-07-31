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SkyUp запускает новые рейсы в Чехию из трех городов – график и цены

Лоукостер SkyUp Airlines с октября запустит новые рейсы из Киева, Львова и Харькова в Чехию.

SkyUp запускает новые рейсы в Чехию из трех городов – график и цены

Украинский лоукостер SkyUp Airlines с октября запустит три новые рейсы в Чехию – из Киева в Пардубице, из Львова и Харькова в Прагу.

  • Рейс Киев – Пардубице запустят с 22 октября по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета от 1 247 грн.
  • Рейс Харьков – Прага запустят с 17 октября по четвергам и воскресеньям. Стоимость от 1 501 грн.
  • Рейс Львов – Прага запустят с 17 октября по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета от 992 грн.

С Пардубице авиакомпания организует автобусные трансферы в Прагу.

Читайте: SkyUp открыла новые рейсы в Испанию из трех городов – график и цены

– Автобусы будут отправляться через 30 мин. по прибытии самолета. Билет можно будет приобрести на сайте или в аэропорту Пардубице. Цена билета в одну сторону – €3, туда и обратно – €5, – говорится в сообщении.

К слову, ранее SkyUp открыла рейс в Париж. 12 июня стартует рейс Киев – Ницца.

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