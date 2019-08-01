Лето и любовь – темы, которые воспевают в музыке чаще всего. В разгар лета Факты ICTV подобрали 20 самых известных песен всех времен о самом жарком и ярком времени года.
Oceana – Endless Summer
Тартак – Наше літо
Texas – Summer Son
Наталка Карпа – Літо Літо
Lana Del Rey – Summertime Sadness
Ирина Билык – Просто літо
Calvin Harris – Summer
Потап и Настя Каменских – Лето
ATB – The Summer
Оля Полякова – Первое лето без него
Chris Rea – Looking For The Summer
Наталка Карпа – Літо пройде
Laid Back – Sunshine Reggae
Вопли Видоплясова – Відпустка
Joe Cocker – Summer In The City
Святослав Вакарчук – Там, де літо
Abba – Summer Night City
Читайте: Текст самой банальной песни
Mad Heads – А я на морі
Ella Fitzgerald & Louis Armstrong – Summertime
Chris Rea – On The Beach
Также Факты ICTV собрали топ-25 песен для длительной поездки за рулем автомобиля.
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