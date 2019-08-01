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День инкассатора: лучшие СМС-поздравления

1 августа в Украине отмечают День инкассатора. Факты ICTV подготовили СМС-поздравления с этим профессиональным праздником.

Пограбування інкасаторського авто в Ірпені

В Украине 1 августа свой профессиональный праздник отмечают инкассаторы. Этот день впервые стали праздновать в 1939 году. Тогда было открыто первое подразделение инкассации при Государственном банке СССР. С появлением такой структуры, возникла и профессия инкассатора – одна из наиболее опасных и ответственных.

Факты ICTV собрали СМС-поздравления с Днем инкассатора.

***

Поздравляю Вас с Днем инкассатора.
Пожелаю Вам сил, процветания,
Чтоб зарплату Вам такую платили,
Что мешками домой всю носили.

Чтобы минимум было опасности,
Чтобы ждали Вас дома приятности,
На работе ценили Ваш труд,
А в душе был покой и уют.

***

Инкассаторы сегодня
Отмечают праздник свой.
Ценим труд мы ваш, ребята.
Он опасный, непростой.

Пожелать хотим вам силы,
Счастья, радости в семье.
Чтоб довольны вы зарплатой
Были все, всегда, вполне.

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***

Инкассаторов поздравить
С днем профессии хочу.
Восхититься силой духа
Все вам, братцы, по плечу.

Я желаю честно службу
Свою важную нести.
И мешки большие денег
В день зарплаты в дом нести.

***

Ты доставишь нам финансы,
В целости их сохранив.
И за это, инкассатор,
Мы тебя благодарим!

Будь и впредь всегда удачлив,
И в работе лучше всех.
Пусть повсюду днем и ночью
Тебе сопутствует успех!

К слову, профессия инкассатора одна из самых опасных. 23 июля произошло дерзкое ограбление инкассаторского автомобиля произошло в Соломенском районе Киева.

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