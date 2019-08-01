1 августа в Украине отмечают День инкассатора. Факты ICTV подготовили СМС-поздравления с этим профессиональным праздником.

В Украине 1 августа свой профессиональный праздник отмечают инкассаторы. Этот день впервые стали праздновать в 1939 году. Тогда было открыто первое подразделение инкассации при Государственном банке СССР. С появлением такой структуры, возникла и профессия инкассатора – одна из наиболее опасных и ответственных.

Факты ICTV собрали СМС-поздравления с Днем инкассатора.

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Поздравляю Вас с Днем инкассатора.

Пожелаю Вам сил, процветания,

Чтоб зарплату Вам такую платили,

Что мешками домой всю носили.

Чтобы минимум было опасности,

Чтобы ждали Вас дома приятности,

На работе ценили Ваш труд,

А в душе был покой и уют.

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Инкассаторы сегодня

Отмечают праздник свой.

Ценим труд мы ваш, ребята.

Он опасный, непростой.

Пожелать хотим вам силы,

Счастья, радости в семье.

Чтоб довольны вы зарплатой

Были все, всегда, вполне.

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Инкассаторов поздравить

С днем профессии хочу.

Восхититься силой духа

Все вам, братцы, по плечу.

Я желаю честно службу

Свою важную нести.

И мешки большие денег

В день зарплаты в дом нести.

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Ты доставишь нам финансы,

В целости их сохранив.

И за это, инкассатор,

Мы тебя благодарим!

Будь и впредь всегда удачлив,

И в работе лучше всех.

Пусть повсюду днем и ночью

Тебе сопутствует успех!

К слову, профессия инкассатора одна из самых опасных. 23 июля произошло дерзкое ограбление инкассаторского автомобиля произошло в Соломенском районе Киева.