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День инкассатора в Украине – оригинальные поздравления в открытках

В Украине День инкассатора празднуют 1 августа. Факты ICTV собрали самые оригинальные открытки с поздравлениями.

День инкассатора в Украине – оригинальные поздравления в открытках

День Инкассатора в Украине отмечают 1 августа, хотя пока этот праздник считает неофициальным.

Инкассатор – это должностное лицо, уполномоченное собирать деньги в кассах разных организаций и перевозить их в банк, а также наоборот. Эта работа считается одной из наиболее опасных и ответственных.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

В День инкассатора Факты ICTV создали оригинальны открытки с поздравлениями.

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День инкассатора в Украине – оригинальные поздравления в открытках / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на август.

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