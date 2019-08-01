Каким следует 1 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Для старта важных дел и проектов день не располагает, а вот определиться с планами на ближайшее время вполне желательно.

Можно уделить внимание деталям и нюансам. Стоит быть внимательнее к своему эмоциональному состоянию, есть вероятность резко реагировать на происходящее.

Энергию хорошо направить на изучение, развитие.

Раздражительность можно направить в деятельность, где требуется внимательность, проявление четких инструкций. Также время способствует постижению всего мистического, загадочного, необычного. Хорошее время для начала приема лекарств.

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Для коммерческой деятельности, решения финансовых вопросов, подписания важных сделок время не совсем подходящее.

Неблагоприятно: начало поездок и путешествий.

К слову, детальный гороскоп на август для Фактов ICTV составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).