Август принесет в Киев, Львов и Одессу множество долгожданных концертов. Куда пойти в августе – расскажут Факты ICTV.

Последний месяц лета завершит очередной концертный сезон.

В августе столицу посетят всемирноизвестные музыканты Foals, She Wants Revenge и Royal Blood.

Кроме этого, в Киеве и в Одессе можно будет посетить концерты популярной украинской группы LATEXFAUNA.

Также Львов готов принять крупнейший музыкальный фестиваль Zaxidfest.

Факты ICTV выбрали лучшие ивенты, которые стоят внимания в августе.

Тарас Чубай & Плач Єремії

Caribbean Club

2 августа, 20.00

Стоимость: 390-790 грн

Купить билеты можно тут

Так у світі повелося, я люблю її волосся – ну разве это не одна из самых романтичных строк украинских песен со времен независимости?

Сколько под этот суперхит было пролито слез, сколько признаний в любви, медленных танцев, первых поцелуев?

Все благодаря Тарасу Чубаю и группе Плач Єремії, мастодонтам отечественной рок-музыки, творчество которых сочетает глубокие философские тексты и нежную любовную лирику, гитарные баллады и всеми любимый колорит львовских улиц.

2 августа в Caribbean Club легендарная группа выступит с сольным концертом – это редкая возможность услышать их вживую.

Flit

Зеленый театр

3 августа, 19.00

Стоимость: 340 грн

Купить билеты можно тут

Впервые за восемь лет Flit соберется в полном составе и выступит с большим сольным концертом в Зеленом театре.

Flit – это интеллигентный панк-рок коллектив Владимира Новикова. Его главный принцип – высмеять неискренность эстрады и представителей шоу-бизнеса, поэтому не удивляйтесь, что за фасадом внешне простых текстов и олдскульного панк-рока скрываются серьезные размышления на важные для каждого из нас темы.

3 августа можно будет услышать любимые песни бэнда, включая суперхит Їжачок из дебютного альбома Світ такий…

Royal Blood

5 августа, 20.00

Арт-завод Платформа

Стоимость: 1290 – 1990 грн

Купить билеты можно тут

Топовый британский рок-дуэт Royal Blood готовится выступить перед украинскими фанатами.

5 августа звезды фестивалей и чартов отыграют концерт на сцене столичного Арт-завода Платформа.

Royal Blood покажут виртуозную блюзовую мелодичность и эпатажную грубость гаражного рока. Рокеры подарят украинцам любимые и разрывные хиты.

Это будет первый концерт британцев, поэтому ребята обещают выложится на все 100%.

LATEXFAUNA

10 августа, 20.00

Зеленый театр, Одесса

Стоимость: 390 грн

Купить билеты можно тут

10 августа в Зеленом театре выступит популярная киевская группа LATEXFAUNA.

Ребята трижды выступали в столичном клубе Atlas и каждый раз собирали аншлаг. Sold out для музыкантов обычная практика.

Спустя месяц после выступления на крупнейшем украинском фестивале Atlas Weekend LATEXFAUNA отправляется на море и даст концерт в Одессе.

Группа исполнит все песни, которые все ждут: “про волохатий вітер і лаймові небеса, про космос і еротичні сни, про алое і про волейбольну команду”.

Zaxidfest

16-18 августа, 20.00

Село Родатычи, Львовская область

Стоимость: 900 грн

Купить билеты можно тут

Под Львовом пройдет традиционный музыкальный фестиваль. Он проходит ежегодно с 2009 года.

Мероприятие проводится без поддержки спонсоров и политических или любых других организаций.

В этом году на сценах Zaxidfest выступят: Gogol Bordello, Apocalyptica, You Me At Six, Cradle Of Filth, Lacuna Coil, Noize MC, Ляпис 98, Alyona.Alyona.

Кураж Базар Рэп Шмеп Йо

19-й павильон ВДНХ

17-18 августа, 11:00

Стоимость: 150-250 грн

Купить билеты можно тут

Организаторы одного из самых крутых благотворительных мероприятий решили совместить приятное с полезным – встречайте новую самую мощную вечеринку Кураж Базар: Рэп Шмеп Йо!

Традиционная барахолка осталась на своем месте, смело приходите за модными вещами, украшениями и другими элементами гардероба. Кто соскучился за чем-то вкусненьким – обязательно посетите фудкорт Ulichnaya Eda.

Вас ждут выступления хип-хоп артистов во главе с Alyona Alyona, дискотека, танцевальные батлы, возможность разрисовать стены граффити и еще много других развлечений как для взрослых, так и для детей.

She Wants Revenge

17 августа, 20.00

BelEtage

Стоимость: 990 грн

Купить билеты можно тут

She Wants Revenge не просто группа. Они гремучая смесь культовых Depeche Mode с Interpol и Bauhaus.

За то время, пока группу ждут в Украине, они успели записать три альбома и сходить в отпуск на три года. Все это время преданные фанаты ждали.

И вот настал момент истины – She Wants Revenge дают первый концерт в киевском клубе BelEtage 17 августа.

Стоит отметить, что последний альбом группа записала аж в далеком 2011 году, но американцы работают над новой пластинкой, которую планируют выпустить в этом году. Если все пойдет по плану, то Киеву повезет еще раз и мы услышим новый материал одними из первых.

Сергей Жадан

Октябрьский дворец

23 августа, 19.00

Стоимость: 150-590 грн

Купить билеты можно тут

Харьковский поэт Сергей Жадан – один из главных персонажей современной украинской литературы.

Автор аутентично битнических романов Ворошиловград и Депеш Мод, нескольких сборников стихов и лидер известной ска-панк группы Жадан и Собаки 23 августа отмечает 45-й день рождения и по этому поводу приглашает всех неравнодушных на большой творческий вечер в стенах Октябрьского дворца.

Новые стихи, новые истории, неожиданные дуэты и звездные гости в лице популярных актеров и музыкантов – всех подробностей организаторы не раскрывают, желая сохранить интригу, но гарантируют, что обещанные сюрпризы наверняка порадуют всех гостей.

Foals

27 августа, 19.00

Арт-завод Платформа

Стоимость: 1190-1790 грн

Купить билеты можно тут

Foals справедливо считаются мастерами живых выступлений. Об этом свидетельствуют премия Q Awards и две номинации NME за Best Live Act.

Вокалист Яннис Филиппакис известный своей страстью прыгать со сцены и танцевать с фанатами.

Foals опять покажут киевлянам, как правильно зажигать в последние летние дни.

В этом году музыканты презентуют новый альбом Everything Not Saved Will Be Lost. Пластинка будет состоять из двух частей.

По словам исполнителей, им так понравились песни, что они решили выпустить их все.

Любомир Мельник

Caribbean Club

27 августа, 20.00

Стоимость: 490-1480 грн

Купить билеты можно тут

За Любомиром Мельником немало регалий и творческих достижений, но несколько из них невозможно игнорировать – он самый быстрый пианист мира, основатель стиля continuous piano, музыкальный экспериментатор и новатор.

Он разработал собственный уникальный язык для фортепиано, названный в честь принципа сохранения непрерывного, непревзойденного потока звука.

Эксклюзивный летний концерт Любомира в Caribbean Club – это невероятная возможность услышать одного из самых интересных инструментальных музыкантов современности.

ТНМК: Симфо хип-хоп

Арт-завод Платформа

28 августа, 20.00

Стоимость: 590-1790 грн

Купить билеты можно тут

ТНМК или Танок на майдане Конго много раз взрослели, меняли музыкальную форму, открывали в своем творчестве новые грани.

В 2013 году, вместе с молодежным академическим симфоническим оркестром Слобожанщина, они презентовали новый проект Симфо хип-хоп. Хорошо знакомые треки Фоззи и Фагота в оркестровой аранжировке обрели эпичность, эмоциональность, а главное – так понравились фанатам, что последующие годы этот проект был главной изюминкой ТНМК.

Но время двигаться дальше, команда останавливает проект, а на прощание играет последний концерт 28 августа на арт-заводе Платформа.

Кава Квест Фест

ВДНХ

31 августа 11.00-1 сентября 22.00

Стоимость: 100 грн

Купить билеты можно тут

В конце августа поклонников ароматного зернового напитка ждет настоящий кофейный оазис посреди одного из самых популярных мест для семейного отдыха в Киеве.

Кава Квест Фест – откровение для фанатов природного энергетика, для профессионалов своего дела, барист и всех, кто захочет узнать тайны ароматных зерен, секреты бизнеса и тонкости приготовления самого вкусного кофе.

Программа мероприятия поражает масштабами: мастер-классы, лекции, бизнес-тренинги, ярмарка кофейного оборудования, филиалы более 50 столичных кофеен, чемпионат среди барист, выступления музыкальных коллективов, кинопоказы и многие другие активности.

LATEXFAUNA

31 августа, 20.00

ЮБК

Стоимость: 300 грн

Купить билеты можно тут

В субботний вечер приходите попрощаться с летом в объятиях лучей заката еще летнего солнца, держа в руках любимые коктейли и танцуя на песке.

Танцы под приятный дрим-поп и забавные тексты разбавят грусть предстоящей осени.

Бонусом для всех посетителей станет дальнейшая клубная вечеринка, которая будет бесплатной для всех, кто приобрел билеты на концерт LATEXFAUNA.

