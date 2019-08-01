Новолуние 1 августа 2019 имеет ряд особенностей. Что стоит делать в этот день, а что категорически запрещено – далее в материале.
Новолуние 1 августа 2019 – непростой период, когда могут возникать неурядицы в отношениях и ощущаться физическое недомогание. Но это продлится недолго, уже с начала растущей Луны дела обретут позитивную тенденцию.
Чтобы этот день прошел максимально комфортно, стоит придерживаться простых правил.
Что нельзя делать в новолуние 1 августа:
- начинать ссоры и конфликты;
- увольняться с работы;
- стричься;
- делать операции;
- брать и давать деньги в долг.
Читайте: Луна “растворится” в небе: земляне смогут наблюдать необычное явление
Что нужно делать в новолуние 1 августа
Новолуние – отличное время для начала всего нового. Можно садиться на диету, встречаться с деловыми партнерами для обсуждения будущих проектов. Благоприятный день и для организации вечеринок и корпоративов, участия в спортивных соревнованиях.
К слову, Факты ICTV публиковали лунный календарь на август 2019, в котором указаны благоприятные дни и запреты.