Новолуние 1 августа 2019 имеет ряд особенностей. Что стоит делать в этот день, а что категорически запрещено – далее в материале.

Новолуние 1 августа 2019 – непростой период, когда могут возникать неурядицы в отношениях и ощущаться физическое недомогание. Но это продлится недолго, уже с начала растущей Луны дела обретут позитивную тенденцию.

Чтобы этот день прошел максимально комфортно, стоит придерживаться простых правил.

Что нельзя делать в новолуние 1 августа:

начинать ссоры и конфликты;

увольняться с работы;

стричься;

делать операции;

брать и давать деньги в долг.

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Что нужно делать в новолуние 1 августа

Новолуние – отличное время для начала всего нового. Можно садиться на диету, встречаться с деловыми партнерами для обсуждения будущих проектов. Благоприятный день и для организации вечеринок и корпоративов, участия в спортивных соревнованиях.

К слову, Факты ICTV публиковали лунный календарь на август 2019, в котором указаны благоприятные дни и запреты.