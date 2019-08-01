1 августа в мире отмечают День подруги. Факты ICTV собрали лучшие поздравления к этому празднику.

День подруги – один из любимых праздников женщин, который отмечается в первый день августа. Его начали праздновать в США, однако впоследствии подруги стали поздравлять друг друга в Испании, Германии, Португалии и Великобритании.

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Сейчас День подруги отмечают и в Украине. Чтобы присоединиться к нему, предлагаем также поздравить свою подругу. Факты ICTV помогут это сделать подборкой поздравлений ко Дню подруги.

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Объятия и поцелуи самой удивительной подруге, которая принесла в мою жизнь счастье и улыбки, сплетни и онлайн-чаты, шопинг и фильмы, а также наполнила мою жизнь таким количеством прекрасных цветов. С Днем подруги!

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Жизнь более радостна и полна оттенков, когда у тебя есть подруга, с которой можно поделиться своими секретами, поделиться своими радостными моментами… поделиться своей жизнью с тобой! С День подруги!

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Когда мы двое вместе, мы можем завоевать мир, такая сила наших отношений. Когда мы вместе, ни одна проблема не велика, потому что мы вместе можем управлять миром. С Днем подруги, подруга!

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Улыбки ярче, счастье удваивается, веселье утраивается, когда ты со мной. Спасибо за то, что ты даришь мне так много добра. Люблю тебя больше всех и желаю всего наилучшего в этот День подруги!

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