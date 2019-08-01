Сегодня туристический комплекс Космического центра имени Кеннеди – одно из самых посещаемых мест Америки. Рядом – мыс Канаверал, где десятилетиями запускают ракеты на орбиту. В туристическом комплексе находится самая большая ракета в мире – Сатурн-5 длиной 110 метров. Она построена Варнером фон Брауном ракетчиком Третьего Рейха.

Фон Браун – крестный отец космонавтики и автор первых баллистических ракет ФАУ-2, которые тестировала гитлеровская Германия. После окончания Второй мировой войны он перешел на сторону Соединенных Штатов, которым и рассказал о многих немецких ракетных секретах.

Советский Союз сначала опережал Штаты. Первый спутник, первый полет человека в космос. Но уже в начале 60-х американцы перехватывают инициативу. Зарождалась месячная программа Аполлон, которая стоила Америке колоссальных усилий и денег.

Но как же американцы доставляли ракеты к пусковой площадке? Гусеничный транспортер Ханс – самая большая машина в мире – весит как 15 Статуй Свободы. Именно она перевозит все ракеты к месту запуска. Этот супертрактор даже через 50 лет остается чудом техники. После минимальных модернизаций он до сих пор может перевозить ракеты до мыса Канаверал.

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Военные пилоты Нил Армстронг, Баз Олдрин и Майкл Коллинз. Тройка космонавтов, чьи имена навсегда вошли в историю. Они первыми ступили на Луну. Но оказывается, на их месте могли быть совсем другие.

Михаил Яримович – украинский инженер, который после Второй мировой переехал в Штаты. Как и немецкий эмигрант фон Браун, впоследствии он сыграл одну из ключевых ролей в высадке американцев на Луну.

– Когда только начиналась эта вся история, я думал податься в астронавты. Я заполнил анкету, прошел подготовку, но дальше не прошел отбор. А жена сказала: «Знаешь, с фамилией Яримович тебе и так ничего не светило». Там должен быть какой-то Смит или Джонсон, то есть настоящий американец, – вспоминает Михаил Яримович.

Яримович рассказывает малоизвестные факты. Внутри экипажа Апполона-11 развернулись споры, кто же первым ступит на Луну – Баз Олдрин или Нил Армстронг. За стартом лунной миссии Аполлон-11 с экранов наблюдает полмиллиарда землян. Десятки тонн горючего выводят космический корабль на орбиту. Отпадает первая ступень ракеты, потом вторая. После выхода на лунную траекторию – третья.

Полет до Луны длится 5 дней. После этого от командного корабля отделяется лунный модуль с двумя астронавтами на борту. Третий остался в командном корабле. Три часа полета в поисках безопасного места и модуль садится на поверхность спутника Земли. А дальше – известные на весь мир кадры Нила Армстронга и первые слова, которые он скажет на Луне.

Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества.

Космонавты втыкают в лунную поверхность американский флаг, делают несколько тестов и собирают образцы почвы. Дальше – не менее сложная миссия возвращения. Украинец Михаил Яримович был одним из тех, кто отвечал за возвращение астронавтов домой. Миссия – сверхважная. Американское правительство даже готовилось к возможной смерти космонавтов. У президента Никсона была на всякий случай написана трагическая речь.

Но, к счастью, щит для капсул, которые возвращали астронавтов на Землю, спроектированный украинцем, спас космонавтов и они удачно приземлились в водах Тихого океана.

Высадка американцев на Луну: мог ли на месте Нила Армстронга быть украинец

Американцы стали раздавать образцы почвы научным учреждениям по всему миру. Но однажды произошел конфуз. Образец, который передали голландцам, оказался куском дерева. В мире заговорили о том, что американцы на самом деле никогда не были на Луне.

После Апполона-11 было еще 5 удачных высадок на Луну.

По разным опросам, до 10% американцев не верят, что их соотечественники были на Луне. Они уверены: миссия якобы была сфабрикована, чтобы утереть нос СССР.

Сторонники конспирологической теории утверждают, что на самом деле высадку на Луну сняли то ли в Голливуде, то ли в американской пустыне. В пользу этого, мол, говорят немало аргументов – отсутствие звезд на кадрах с Луны, американский флаг качается, хотя ветров там нет, и подозрительные тени на поверхности – как от прожекторов в киностудии.

Но за лунную миссию были ответственны более 200 тыс. человек, и если бы высадка была фейком, то за 50 лет все бы давно об этом узнали.

Космический центр Кеннеди сейчас находится в законсервированном состоянии. После прекращения полетов шаттлов он работает не на полную мощность. Вернуть американцев на Луну в будущем должны частные космические компании. Затем они полетят дальше на Марс. По прогнозам НАСА, это произойдет уже через 5 лет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Трамп требует осуществить высадку на Луну до 2024 года.