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Факты / Lifestyle

Как водные аттракционы калечат людей и можно ли отстоять права в суде

Что делать, если травмировался на водном аттракционе и как доказать вину владельца экстремальных развлечений – далее в материале.

Как водные аттракционы калечат людей и можно ли отстоять права в суде

Доказать, что вы травмировались из-за неисправного аттракциона практически невозможно. У владельцев таких развлечений, как правило, нет лицензий на аттракцион, где указано дата введения в эксплуатацию и конечный срок годности.

При этом отдыхающим не выдают чек о предоставлении услуги, что сводит возможность доказать вину владельца аттракциона на нет. Однако тут есть выход – заручитесь поддержкой свидетелей. Пусть они снимают вас на видео – и память об эмоциях и доказательство в суде.

Читайте: В Одесской области мужчина погиб из-за падения с аттракциона

Пострадали на аттракционе – вызывайте скорую на месте происшествия.

Больше смотрите в видео программы Утро в большом городе.

К слову, Факты ICTV писали, как не убиться на курорте, вернуться домой здоровым, а самое главное живым.

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