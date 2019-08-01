Что делать, если травмировался на водном аттракционе и как доказать вину владельца экстремальных развлечений – далее в материале.

Доказать, что вы травмировались из-за неисправного аттракциона практически невозможно. У владельцев таких развлечений, как правило, нет лицензий на аттракцион, где указано дата введения в эксплуатацию и конечный срок годности.

При этом отдыхающим не выдают чек о предоставлении услуги, что сводит возможность доказать вину владельца аттракциона на нет. Однако тут есть выход – заручитесь поддержкой свидетелей. Пусть они снимают вас на видео – и память об эмоциях и доказательство в суде.

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Пострадали на аттракционе – вызывайте скорую на месте происшествия.

Больше смотрите в видео программы Утро в большом городе.

К слову, Факты ICTV писали, как не убиться на курорте, вернуться домой здоровым, а самое главное живым.