Каким будет 2019 год в финансовом плане и кто из знаков зодиака разбогатеет – в эксклюзивном гороскопе на Фактах ICTV.

Подробный финансовый гороскоп на 2019 год составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Благоприятный год для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций. Активизируется творческая сила, благодаря чему вы достигнете признания и получите поощрение в виде денег.

Год Кабана принесет вам профессиональный или деловой подъем, звезды лягут так, что вы можете получить новую должность. Год развития и расширения в финансовых и профессиональных делах. Вы получите поддержку сотрудников и компаньонов, признательность начальства и высокопоставленных лиц. Возрастает ваш авторитет, можете рассчитывать на повышение и внимание к вам как к работнику, а также на денежные премии.

Прекрасный период для самообразования, повышения квалификации, что в будущем даст возможность улучшить уровень финансового комфорта. Ваше участие в общественной жизни в дальнейшем сыграет вам на руку и принесет материальные результаты. Уделите внимание и средствам благотворительности.

Хороший год для командировок, ответственных выступлений, переговоров. Используйте их также для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг, улаживания юридических формальностей, для открытия новых предприятий или реорганизации старых. Особенно благотворны деловые и коммерческие контакты с иностранными гражданами и фирмами.

Однако избегайте перерасхода бюджета: склонность к крупным тратам возрастает. Перед вами открываются новые перспективы. Можете претендовать на финансовую помощь и даже на подарки.

Гороскоп для Тельцов

Год достижений, формирования профессионального имиджа и престижа в работе. Происходит внушительное обновление и структурирование личных качеств, что дает возможность дина­мичного развития себя, а это в свою очередь повышает шансы на приличный заработок.

Будут ресурсы и средства для до­стижения текущих целей в плане приобретений. И что самое приятное – вам не понадобится упорно работать, чтобы завое­вать успех и расположение окружающих. Но, помимо средств и возможностей, вы должны иметь стимул, быть готовым к неожиданным поворотам и реорганизациям, чтобы воспользоваться благоприятными возможностями.

В целом обстоятельства складываются удачно, не будет необходимости снизить уровень своих запросов. Вы можете получить достаточно заметную прибыль, возможность распоряжаться крупными суммами, если будете смелее, повысите свой уровень владения компьютером, начнете применять новые подходы, больше работать не с наличными деньгами, а использовать возможности электронных платежных систем, цифровые технологии и электронные деньги.

Гороскоп для Близнецов

Год Желтой Земляной Свиньи может принести убытки, поэтому следует быть более осмотрительным и не начинать никакой новой предпринимательской деятельности. Возможно обложение налогами, убытки из-за потери партнера или тесно связанного с делом человека. Не следует заключать никаких соглашений или совершать покупку или продажу в больших размерах. Вам может быть предложена сделка, прельщающая вас своим размахом, но впоследствии вы из-за этого понесете убытки.

Могут возникнуть сложности с кредитами, возможны конфликты в юридических вопросах и с властями. Переговоры не дадут желаемого результата, могут появиться осложнения в банковских делах, поэтому в этот период не рекомендуется вести дела с институтами, занимающимися денежными оборотами.

Серьезный испытательный период, но это вам поможет научиться выходить из безвыходных ситуаций, находить ресурсы при минимальных условиях. Избегайте оптимистичной оценки состояния своих дел, а также излишних расходов и внеплановых покупок.

Особенно неблагоприятно протекают ваши дела за рубежом. Воздержитесь от новых контактов с иностранными или дальними партнерами, отложите поездки и командировки. Ваши действия могут привести к потере добрых отношений с сотрудниками и начальством и отвернуть от вас покровителей и наставников.

Гороскоп для Раков

Финансовый успех этого года зависит по большей части не от вас, а от обстоятельств. Вашим задаткам лидера, желанию материального благополучия будет брошен вызов со стороны тех, кто старше вас или занимает более высокое положение. Вам придется столкнуться с вопросами распределения прибыли, владения совместными ресурсами, с вопросами налогообложения, пошлин, кредитов, возвращения долгов, а также, вероятно, наследства или алиментов. Если и не потерпите поражение, то половину придется отдать заинтересованной стороне.

Соблюдайте осторожность в общественных местах, иначе велика вероятность краж и потерь, не вступайте в столкновение с законом.

Жизненной силы и силы воли будет либо нехватать, либо они окажутся неэффективными в преодолении нынешних обстоятельств. Если вы нарушите правила или попытаетесь добиться своего любой ценой, вы потеряете нечто более ценное.

Гороскоп для Львов

Хороший год в финансовом отношении. Стечение обстоятельств принесет вам уважение, признание и успех. Ваши амбиции и цели станут шире, у вас появится отличный шанс преуспеть в их достижении.

Если вы хотите занять руководящий пост, пришло время смело идти к поставленной цели. Многое зависит от вашей репутации и от вашего отношения с окружающими. Но как и при любых удачных обстоятельствах существует опасность неправильно распорядиться ими. Возможно, вас переполнит довольство собой, уверенность в том, что все идет, как положено или что вам должны все вокруг. Принимая слишком многое как должное, вы не почувствуете необходимости изменить существующее положение вещей и в результате рискуете упустить возможности.

На первый взгляд вам может казаться, что вам не повезло, но через какой-то время, вы поймете и будете рады тому, что все сложилось именно таким образом.

Гороскоп для Дев

У вас проявляется стремление расширить свое влияние, как на работе, так и в деловых контактах. Вы не будете в режиме жесткой экономии, но прежде чем совершить крупную покупку, подумайте, стоит ли она этих трат.

Материальные успехи в это время достигаются благодаря выдержке и упорному труду. Вас не должны останавливать препятствия на пути, которые вам создает покровитель 2019 года.

Если вы не будете растрачивать свою энергию на ненужные дела и незначительные события, то 2019 год станет финансово успешным для вас. Помните – деньги любят смелых!

Гороскоп для Весов

2019 год предоставит вам возможность расширить диапазон своего личного влияния, увидеть дополнительные источники дохода и даст возможность гордиться собой. Появится шанс увеличить свою прибыль, а приложенные усилия приведут вас к успеху.

Без колебаний защищайте свои убеждения и принципы. Сфера воздействия сильно расширится, новые предпринимательские мероприятия получат новое развитие, профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в другие периоды.

Благоприятный год для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций. Смело занимайтесь лекторской, издательской деятельностью, проведите рекламную кампанию. Заключайте сделки, подписывайте контракты, оформляйте важные документы. Наметьте важные выступления, командировки. Благоприятны связи с иностранцами, вложения в иностранный бизнес.

Активизируется ваша творческая сила, вы достигнете признания и получите поощрение. Появляется большая возможность творческого, профессионального самовыражения. Но не следует ожидать, что успех к вам придет без вашего участия. Широко применяйте полученные знания и навыки, собственный жизненный опыт. Хорошо, если вы поддерживаете идеи благотворительности.

Гороскоп для Скорпионов

Значительных изменений не произойдет, но у вас появится возможность восстановить то, что было утрачено или начать все заново. У вас будет шанс продемонстрировать задатки лидера, а это уже приведет к личному успеху и финансовому благополучию.

Вопросы налогообложения, страхования, наследства, вложения совместного капитала, акционирования, распределения прибыли не дадут вам возможности получить значительную прибыль.

Стоит прислушиваться к советам опытных и авторитетных людей, это поможет вам продвинутся по карьерной лестнице и улучшить качество жизни.

Прекрасный период для научных исследований, для прогрессивных технологических или методологических обновлений на производстве и в бизнесе. Предприимчивость и интуитивное понимание необходимости перемен приведут вас к финансовому успеху.

Хорошее время для открытия новых предприятий и начала проектов.

Гороскоп для Стрельцов

В этом году вам сопутствует везение, вы будете получать столько, сколько вы в состоя­нии принять. Вы можете сделать больше, чем обычно.

Наступает очень значимый период в жизни: вас ждет успех и творческий взлет. Щедрость и неис­сякаемый оптимизм, вам помогает. Общественная деятельность приносит реальную пользу. Вы достигаете кульминации того, к чему начали стремиться несколько лет назад. Это период повышенной активности, самоут­верждения, самореализации.

Вам предстоит перейти на более высокий уровень личного развития и счастья. Но не упустите этот момент, ведь это может стать спуском вниз.

Гороскоп для Козерогов

Год без особых изменений, достаточно спокойный и стабильный. Это период обретения зрелости и мудрости, но не финансового расцвета. Сейчас нужно исправить ошибки прошлого и двинуться дальше.

Вы будете ощущать расту­щую потребность в признании ваших талантов, способ­ностей и самое главное ваших усилий и достижений. Вы будете настроены раздражительно и враждебно по отношению к тем, кто препятствует выражению вашей индивидуальности и финансовому и личностному росту.

Возможны крупные изменения на профессиональном поприще или в бизнесе, в будущем это даст возможность решить важные материальные и денежные вопросы. С точки зрения финансов актуализируются вопросы налогообложения, страхования, наследства или распределения прибыли и вложения совместного капитала.

Гороскоп для Водолеев

Обстоятельства могут подвергнуть испытанию вашу силу воли и решимость. Одним из препятствий станет невозможность управлять ситуациями или контролировать их. Возникают хаос и постоян­ные вызовы, но они не свидетельствуют о том, что вам необходимо сменить нынешний курс или оставить попытки добиться своих целей.

В общем, сохранить свое руководя­щее положение или статус будет непросто. Однако вы можете и должны быть готовы к борьбе за свои принципы и решения. Будет присутствовать ощущение того, что находитесь на правильном пути, работа будет происходить от всего сердца, вы с радостью будете приниматься за выполнения своих обязанностей.

Тогда у вас появятся новые возможности заняться самореализацией и начать накапливать ресурсы. Вы можете получить в это время бесценную информацию, которая пригодится вам в будущем. Вы становитесь увереннее в себе, оптимистичнее, наполняетесь жизненной силой и получаете желаемое денежные вознаграждение.

Гороскоп для Рыб

Приходится много работать, чтобы чувствовать себя материально защищенными. Успех в общественной работе и известность, могут вскружить вам голову. Вы можете стать небрежными в финансовых вопросах, подорвать свою кредитоспособность.

Сдержанность и знакомство с влиятельными людьми обещают принести прибыль. Вы выигрываете благодаря протекции, если готовы использовать ее. Избегайте чрезмерного честолюбия и стремления к власти, удовлетворитесь пребыванием на заднем плане.

Используйте благоприятные возможности не для того, чтобы повысить свой престиж или добиться славы, а чтобы заложить фундамент для них, на котором они смогут укрепиться в будущем. Просьбами о повышении заработной платы вы мало чего добьетесь.

Но есть и положительный момент – новым начинаниям сопутствует удача. Успешно складываются долгосрочные планы в бизнесе. Это будет хорошее время для приобретения постоянного жилья.