К Международному дню пива Факты ICTV собрали невероятные пивные рекорды и исследования, подтверждающие пользу умеренного употребления напитка.

Международный день пива традиционно выпадает на первую пятницу августа.

Праздник не является официальным, но отмечается в 207 городах 50 стран на пяти континентах.

Любители этого напитка прекрасно знают все о пиве и не сомневаются в его пользе. А вот, что про пиво расскажут Факты ICTV.

Рекорды, связанные с пивом

Лидерами по употреблению пива в мире являются Чехия (на человека приходится 156 л в год), Ирландия (131 л) и Германия (115 л). Украина по этому показателю отстает – в нашей стране на человека приходится 41 л в год.

Самый популярный пивной фестиваль в мире Октоберфест, который проходит в немецком Мюнхене, ежегодно посещают более 6 млн людей.

Самое крепкое в мире пиво Армагеддон варит шотландская компания Brewmeister. Содержание алкоголя в нем 65%.

За самую дорогую бутылку пива в мире придется выложить около $1 тыс. Правда, бутылка 12-литровая.

Читайте: Можно ли смешивать вино с пивом – ответ ученых

Польза пива

Существует мнение, в которое охотно верят любители пива, что один литр “нефильтрованного” в 10 раз полезнее, чем литр молока. Так ли это?

Согласно исследованиям, если не привышать дозу в 350 мл пива в день, то напиток может даже приносить пользу организму. То, что 350 мл пива печень может обезвредить относительно быстро

и безвредно, подтвердила и министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

и безвредно, подтвердила и министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Пиво содержит витамин B1. По словам Супрун, он необходим для адекватной работы центральной и периферической нервной систем.

Употребление пива уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованию, лучше всего для этого пить темный эль.

Небольшое количество пива может поддерживать развитие костей, что особенно хорошо для пожилых людей, страдающих остеопорозом. Согласно исследованию, помогает этому синтетический силикон, который содержится в напитке.

Еще одно исследование показало, что пивные антиоксиданты могут защитить глаза, предотвращая повреждение митохондрий. Для этого людям в зрелом возрасте нужно выпивать одну бутылку пива.

Кроме того, еще одно исследование доказало, что употребление пива повышает уровень липопротеидов высокой плотности в организме. Простыми словами – пиво повышает “хороший холестерин”.

Напомним, во Вьетнаме мужчину с тяжелым алкогольным отравлением спасли при помощи 15 банок пива.