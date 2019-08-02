К Международному дню пива Факты ICTV собрали невероятные пивные рекорды и исследования, подтверждающие пользу умеренного употребления напитка.
Международный день пива традиционно выпадает на первую пятницу августа.
Праздник не является официальным, но отмечается в 207 городах 50 стран на пяти континентах.
Любители этого напитка прекрасно знают все о пиве и не сомневаются в его пользе. А вот, что про пиво расскажут Факты ICTV.
Рекорды, связанные с пивом
Лидерами по употреблению пива в мире являются Чехия (на человека приходится 156 л в год), Ирландия (131 л) и Германия (115 л). Украина по этому показателю отстает – в нашей стране на человека приходится 41 л в год.
Самый популярный пивной фестиваль в мире Октоберфест, который проходит в немецком Мюнхене, ежегодно посещают более 6 млн людей.
Самое крепкое в мире пиво Армагеддон варит шотландская компания Brewmeister. Содержание алкоголя в нем 65%.
За самую дорогую бутылку пива в мире придется выложить около $1 тыс. Правда, бутылка 12-литровая.
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Польза пива
Существует мнение, в которое охотно верят любители пива, что один литр “нефильтрованного” в 10 раз полезнее, чем литр молока. Так ли это?
- Согласно исследованиям, если не привышать дозу в 350 мл пива в день, то напиток может даже приносить пользу организму. То, что 350 мл пива печень может обезвредить относительно быстро
и безвредно, подтвердила и министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
- Пиво содержит витамин B1. По словам Супрун, он необходим для адекватной работы центральной и периферической нервной систем.
- Употребление пива уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованию, лучше всего для этого пить темный эль.
- Небольшое количество пива может поддерживать развитие костей, что особенно хорошо для пожилых людей, страдающих остеопорозом. Согласно исследованию, помогает этому синтетический силикон, который содержится в напитке.
- Еще одно исследование показало, что пивные антиоксиданты могут защитить глаза, предотвращая повреждение митохондрий. Для этого людям в зрелом возрасте нужно выпивать одну бутылку пива.
- Кроме того, еще одно исследование доказало, что употребление пива повышает уровень липопротеидов высокой плотности в организме. Простыми словами – пиво повышает “хороший холестерин”.
Напомним, во Вьетнаме мужчину с тяжелым алкогольным отравлением спасли при помощи 15 банок пива.