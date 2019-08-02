День Ильи празднуют 2 августа. Лучшие поздравления с именинами – читайте в материале Фактов ICTV.

День ангела Ильи по церковному календарю ежегодно празднуют 2 августа. В 2019 году именины Ильи будут праздновать в пятницу.

В этот день поздравляют знакомых и родных с именем Илья.

2 августа православные встречают друг друга словами: Поздравляю с днем Ильи! Желаю счастья, любви и добра, и еще больше — солнца и тепла!

Поздравление с Днем ангела Ильи

С Днем Ангела тебя, Илья!

(Илья – по-русски сила Божья).

Пусть будет доброй жизнь твоя,

Пусть будет многое возможным.

Ты остроумен, в доме ты –

Хороший, правильный хозяин.

Желаю яркой той звезды,

Что все желанья исполняет!

***

С днем ангела сейчас, Илья,

Хочу тебя поздравить я,

Хочу здоровья пожелать,

И все на свете успевать,

Пускай всегда тебе везет,

Пускай удача в жизни ждет,

Везенье, радости, успех,

Чтоб стал скорей счастливей всех!

***

Поздравить Илью мы б хотели сегодня

С днем Ангела, с праздничным днем!

Илья — это значит крепость Господня.

И есть основательность в нем.

Признаемся мы: не пророк наш Илюша.

Не Муромец, не богатырь.

Но так интересно Илью нам послушать —

Как будто читаем псалтырь.

Илья, мы успехи тебе предвещаем,

Услышишь ты наши хвалы!

И с днем именинным тебя поздравляем,

Пусть будут дороги светлы!

***

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Ты — сила Божия, Илья,

Тебя люблю за это я:

Где Бог — там хорошо всегда,

И туч расходятся стада,

И солнце светит день-деньской

И душу радует покой.

Живи, Илья, как суждено,

Ведь ты же с Богом — заодно.

***

Илюша, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

***

Илья, сегодня, в именины,

Хочу тебе я пожелать,

Чтоб настоящим был мужчиной,

Умел и жить, и воевать.

Ты своего всегда добейся,

И никому не уступай,

В лучах любви прекрасных грейся,

И никогда не унывай!

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