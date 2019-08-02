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Лучшие поздравления с Днем ангела Ильи

День Ильи празднуют 2 августа. Лучшие поздравления с именинами – читайте в материале Фактов ICTV.

Лучшие поздравления с Днем ангела Ильи

День ангела Ильи по церковному календарю ежегодно празднуют 2 августа. В 2019 году именины Ильи будут праздновать в пятницу.

В этот день поздравляют знакомых и родных с именем Илья.

2 августа православные встречают друг друга словами: Поздравляю с днем Ильи! Желаю счастья, любви и добра, и еще больше — солнца и тепла!

Поздравление с Днем ангела Ильи

С Днем Ангела тебя, Илья!
(Илья – по-русски сила Божья).
Пусть будет доброй жизнь твоя,
Пусть будет многое возможным.

Ты остроумен, в доме ты –
Хороший, правильный хозяин.
Желаю яркой той звезды,
Что все желанья исполняет!

***

С днем ангела сейчас, Илья,
Хочу тебя поздравить я,
Хочу здоровья пожелать,
И все на свете успевать,

Пускай всегда тебе везет,
Пускай удача в жизни ждет,
Везенье, радости, успех,
Чтоб стал скорей счастливей всех!

***

Поздравить Илью мы б хотели сегодня
С днем Ангела, с праздничным днем!
Илья — это значит крепость Господня.
И есть основательность в нем.
Признаемся мы: не пророк наш Илюша.
Не Муромец, не богатырь.
Но так интересно Илью нам послушать —
Как будто читаем псалтырь.
Илья, мы успехи тебе предвещаем,
Услышишь ты наши хвалы!
И с днем именинным тебя поздравляем,
Пусть будут дороги светлы!

***

ЧитайтеНеофициальные праздники в Украине – календарь на 2019 год

Ты — сила Божия, Илья,
Тебя люблю за это я:
Где Бог — там хорошо всегда,
И туч расходятся стада,
И солнце светит день-деньской
И душу радует покой.
Живи, Илья, как суждено,
Ведь ты же с Богом — заодно.

***

Илюша, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!

***

Илья, сегодня, в именины,
Хочу тебе я пожелать,
Чтоб настоящим был мужчиной,
Умел и жить, и воевать.

Ты своего всегда добейся,
И никому не уступай,
В лучах любви прекрасных грейся,
И никогда не унывай!

Факты ICTV также составили для вас календарь государственных праздников на 2019 год.

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