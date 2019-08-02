День Ильи празднуют 2 августа. Лучшие поздравления с именинами – читайте в материале Фактов ICTV.
День ангела Ильи по церковному календарю ежегодно празднуют 2 августа. В 2019 году именины Ильи будут праздновать в пятницу.
В этот день поздравляют знакомых и родных с именем Илья.
2 августа православные встречают друг друга словами: Поздравляю с днем Ильи! Желаю счастья, любви и добра, и еще больше — солнца и тепла!
Поздравление с Днем ангела Ильи
С Днем Ангела тебя, Илья!
(Илья – по-русски сила Божья).
Пусть будет доброй жизнь твоя,
Пусть будет многое возможным.
Ты остроумен, в доме ты –
Хороший, правильный хозяин.
Желаю яркой той звезды,
Что все желанья исполняет!
***
С днем ангела сейчас, Илья,
Хочу тебя поздравить я,
Хочу здоровья пожелать,
И все на свете успевать,
Пускай всегда тебе везет,
Пускай удача в жизни ждет,
Везенье, радости, успех,
Чтоб стал скорей счастливей всех!
***
Поздравить Илью мы б хотели сегодня
С днем Ангела, с праздничным днем!
Илья — это значит крепость Господня.
И есть основательность в нем.
Признаемся мы: не пророк наш Илюша.
Не Муромец, не богатырь.
Но так интересно Илью нам послушать —
Как будто читаем псалтырь.
Илья, мы успехи тебе предвещаем,
Услышишь ты наши хвалы!
И с днем именинным тебя поздравляем,
Пусть будут дороги светлы!
***
Читайте: Неофициальные праздники в Украине – календарь на 2019 год
Ты — сила Божия, Илья,
Тебя люблю за это я:
Где Бог — там хорошо всегда,
И туч расходятся стада,
И солнце светит день-деньской
И душу радует покой.
Живи, Илья, как суждено,
Ведь ты же с Богом — заодно.
***
Илюша, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
***
Илья, сегодня, в именины,
Хочу тебе я пожелать,
Чтоб настоящим был мужчиной,
Умел и жить, и воевать.
Ты своего всегда добейся,
И никому не уступай,
В лучах любви прекрасных грейся,
И никогда не унывай!
Факты ICTV также составили для вас календарь государственных праздников на 2019 год.