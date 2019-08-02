28-летний стример Тайлер Блевинс, более известный как Ninja, решил уйти из Twitch.

Стример под ником Ninja (Тайлер Блевинс) решил покинуть платформу Twitch, на которой он является лидером по количеству подписчиков.

Теперь Ninja будет работать на стриминговой платформе Mixer, которая принадлежит Microsoft.

Она встроена в игровую платформу Xbox One и операционную систему Windows 10 и имеет большое количество тех же функций, что и Twitch.

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Точная сумма сделки между Microsoft и Ninja не называется.

Менеджеры стримера заявили, что ключевым фактором при заключении сделки стали не деньги.

Дело в том, что у Mixer более молодая аудитория, которая отдает предпочтение игровым консолям. Этот факт и привлек Ninja.

К слову, состоялся турнир по видеоигре Fortnite, в котором победил 16-летний Кайл Джерсдорф с ником Bugha.