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Погода в Украине на 2 августа (КАРТА)

Сегодня, 2 августа, на большей территории Украины пройдут грозы.

Погода в Украине на 2 августа (КАРТА)

В западных, северных и восточных областях Украины пройдут грозы. Температура воздуха прогреется от 20° до 26° днем, от 11° до 14° ночью.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 2 августа

На юге и центре страны будет облачно, но в Одесской области стоит ожидать дожди с грозой.

Температура днем 22-28° и 12-16° ночью.

К слову,  Укргидрометцентр дал прогноз погоды в Украине на август.

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