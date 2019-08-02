Проект Remote Kyiv – это двухчасовой спектакль-прогулка, на котором ты становишься и зрителем и актером одновременно.
Remote проходит более чем в 50 городах мира: Нью-Йорке, Шанхае, Лондоне и Париже, а теперь и в Киеве.
На спектакле каждому участнику выдадут наушники, а в них будет звучать голос GPS-навигатора. Именно он поведет группу из 40 людей по Киеву. Старт маршрута на кладбище, а финал — на крыше.
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Проект создала украинская команда U!ZAHVATI вместе с немецкой театральной группой Rimini Protokoll.
Что: спектакль-прогулка Remote Kyiv
Где: Зверинецкое кладбище, ул. Верхняя, 21
Когда: с 23 июня по 30 сентября
Билеты можно приобрести тут.
К слову, в августе у украинцев будет один дополнительный выходной.