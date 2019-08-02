PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

В Киеве проходит спектакль-прогулка Remote Kyiv

Проект Remote Kyiv – это двухчасовой спектакль-прогулка, на котором ты становишься и зрителем и актером одновременно.

Remote Kyiv

Remote проходит более чем в 50 городах мира: Нью-Йорке, Шанхае, Лондоне и Париже, а теперь и в Киеве.

На спектакле каждому участнику выдадут наушники, а в них будет звучать голос GPS-навигатора. Именно он поведет группу из 40 людей по Киеву. Старт маршрута на кладбище, а финал — на крыше.

Читайте: Где купаться в Киеве в 2019 году – лучшие пляжи

Проект создала украинская команда U!ZAHVATI вместе с немецкой театральной группой Rimini Protokoll.

Что: спектакль-прогулка Remote Kyiv

Где: Зверинецкое кладбище, ул. Верхняя, 21

Когда: с 23 июня по 30 сентября

Билеты можно приобрести тут.

К слову, в августе у украинцев будет один дополнительный выходной.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве чиновники украли 2 млн грн на ремонте детского сада
Пешеходный мост на Труханов остров безопасен для пешеходов – КГГА
В Киеве обрушилась часть пешеходного моста на Труханов остров
Джентельмены неудачи: полиция показала видео задержания воров, укравших iBox
В Киеве на Южном мосту полностью сгорела машина
В метро Киева появились электронные билеты
Таксист завез девушку в лес под Киевом, изнасиловал и ограбил
Конфликт на Русановке: киевляне требуют остановить скандальное строительство
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка