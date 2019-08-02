Одесса – одно из самых популярных мест для отдыха украинской молодежи. Разнообразие развлечений в Одессе позволяет украинцам и гостям города не только отдохнуть у моря, но и прекрасно провести свой досуг в ночных клубах, ресторанах, а также во время прогулки по историческим местам.

Одесса – один из самых популярных курортов на побережье Черного моря в Украине. Город-герой подтверждает свое историческое величие красивой архитектурой, чистым морем и интересной культурной жизнью.

Лучшее время года для отдыха в Одессе лето. Погода позволяет позагорать и поплавать в море.

Погода в Одессе летом

Месяц Температура воздуха (днем) Температура воздуха (ночью) Температура воды в море Июнь +25.3 ° C +19.2 ° C +21.5 ° C Июль +28.4 ° C +22.0 ° C +23.8 ° C Август +28.7 ° C +22.5 ° C +24.2 ° C

Пляжи в Одессе

Пляжей в Одессе много, в большинстве случаев они песчаные, но встречается и мелкая галька с песком. Мы покажем вам самые популярные пляжи Одессы.

Вы можете посетить бесплатные пляжи: Ланжерон, Отрада, Дельфин, Золотой берег, пляжи на Большом фонтане. И платные, которые оснащены бассейнами, барами – Ibiza bich club, Итака, Bono beach, Bright on Beach.

Жилье

Жилье в Одессе найти легко. Можно снять квартиру, дом, поселиться в пансионате или гостинице – вариантов достаточно.

Отель Skopeli















Отдых в Одессе: жилье, пляжи, развлечения / 4 фотографии

Отель находится на берегу Черного моря в Приморском районе. Возле пляжа Ланжерон.

Здесь вы можете поселиться с домашним любимцем, и вас ждут бесплатные завтраки.

Стоимость за ночь номера 1 960-2 750 грн.

Отель Гагарин















Отдых в Одессе: жилье, пляжи, развлечения / 4 фотографии

Расположен в самом сердце Аркадии, рядом множество различных ресторанов и пляжей.

Стоимость за сутки номера 2 200 грн.

Пансионат Совиньон















Отдых в Одессе: жилье, пляжи, развлечения / 4 фотографии

Находится у моря, пасионат имеет собственный пляж, который оснащен необходимым оборудованием.

Стоимость за сутки номера 1 400-1 700 грн.

Санаторий Одесский















Отдых в Одессе: жилье, пляжи, развлечения / 4 фотографии

Если вам нужен оздоровительный отдых, лучший выбор – это санатории. Здесь вам предложат путевки на 14 – 20 дней.

Стоимость за сутки номера 710-750 грн.

База отдыха Зеленый кампус















Отдых в Одессе: жилье, пляжи, развлечения / 4 фотографии

Расположена на 16 станции Большого Фонтана. Возле пляжа Золотой берег. В проживание входит бесплатный завтрак.

Стоимость за сутки номера 930 грн.

Квартиры в Одессе

Цена зависит от района, который вы выбираете и самого состояния помещения.

1-комнатная квартира от 250 до 600 грн.

2-комнатная квартира от 350 до 1200 грн.

3-комнатная квартира от 400 до 1500 грн.

Развлечения и достопримечательности

Город интересен своей историей и имеет много музеев, театров, исторических зданий, парков. Что обязательно стоит посетить в Одессе?

Одесский оперный театр

Обязательно нужно увидеть старейший оперный театр Украины, красивое здание в стиле венского барокко.

Потемкинская лестница

Самые красивые 192 ступени в Европе. Они соединяют центр города с Морским вокзалом.

Приморский бульвар

Красивый панорамный вид на морской вокзал. Здесь вы сможете увидеть известный памятник Дюку де Ришелье.

Морской порт

Одесский порт, как маленький город, в нем есть: музей, галерея, гостиница, вокзал. Можно взять экскурсии и узнать много интересного о самом порту.

Дерибасовская улица

Центральная пешеходная улица Одессы. Именно здесь можно почувствовать местный колорит.

Надеемся, что наши советы помогут вам правильно организовать свой отдых летом, чтобы восстановить силы и набраться энергии на целый год. Впереди целое лето, поэтому желаем вам насладится им по полной.

Фото: Booking.com, campus.od.ua, firestock.ru , lookmytrips.com, tourister.ru, itinery.com, odessa360.net, restplace.com, stezhkamu.com, skopeli.com, odesskiy-sanatoriy