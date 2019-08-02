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Как защитить персональные данные на мобильном телефоне

Как защитить персональные данные на мобильном телефоне и уберечься от мошенников – читайте в материале.

захист персональних даних на телефоні

Сегодня мобильный телефон – не только средство связи. Он содержит множество конфиденциальной информации, которую могут похитить и использовать хакеры.

Чтобы защитить свои персональные данные нужно соблюдать простые правила. Прежде всего, на телефоне обязательно должен быть надежный пароль – цифровой, графический или биометрический.

На это нужно обращать особое внимание, так как именно с помощью номера телефона можно сломать банковский аккаунт.

Читайте: Защита персональных данных: как уберечься от мошенников

Во-вторых, ни в коем случае пароли от почты, аккаунтов, приложений, соцсетей, банковских карт нельзя хранить в заметках на телефоне. Лучше эту информацию записать в обычный блокнот.

Также, у вас должен быть надежный пароль для банковских карт. Это точно не дата рождения и не тот, который вы используете для почты.

Кроме того, на телефоне не должно быть фото документов. Если же вам нужно зайти в соцсети с чужого устройства, то помните, делать это нужно через скрытую вкладку.

Ранее Факты ICTV писали о том, как защитить сбережения на банковской карте от мошенников.

Источник: УНН

Фото: Unsplash

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