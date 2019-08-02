Рецептов коктейлей с пивом очень много, и именно в Международный день пива стоит попробовать приготовить один коктейль. Отобранные рецепты напитков с пивом читайте на Фактах ICTV.

Международный день пива традиционно отмечают в первую пятницу августа. Если вы не сторонник выпить кружку пива, то предлагаем вам пять рецептов коктейлей, где основным компонентом является пиво.

Английский эль малиновый

Для приготовления нужно взять 50 мл джина, 20 мл малинового сиропа, 30 мл сока одного лайма и 400 мл светлого пива.

Сначала в бокал бросаем лед, тогда нужно налить джин, добавить сироп и сок. Потом это все перемешать и залить пивом.

Trinity College

Для коктейля надо по 30 мл простого и ирландского виски. Также понадобится 40 мл апельсинового сока, мята и 400 мл темного пива.

В емкость кладем 3-5 кусочков льда. Наливаем туда виски, а затем – сироп и сок. Перемешиваем и добавляем туда пиво. Мята станет декорацией для вашего коктейля.

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Шоколадный брауни

Ингредиенты: 20 мл ванильного сиропа и столько же шоколадного ликера, несколько капель шоколадного биттера и 400 мл темного пива.

Сначала лед, затем сироп, сверху ликер. После этого добавляем несколько капель биттера и заливаем все пивом. Перед употреблением перемешать.

Black Velvet

Необходимы всего две составляющие – 125 мл игристого вина и столько же темного пива.

Сначала наливаем пиво, затем – игристое вино. Можно еще добавить 20 мл ягодного ликера по вкусу.

Имбирно-цитрусовый эль

Для приготовления возьмите 30 мл имбирного сиропа, 70 мл апельсинового сока и 400 мл светлого пива.

Несколько кусочков льда + сироп и апельсиновый сок, перемешиваем и заливаем пивом. Можно добавить кусок апельсина по вкусу.

К слову, Факты ICTV спросили у диетолога, как правильно пить алкоголь.