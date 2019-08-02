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Знакомства в сети: названо лучшее время для поиска пары

Как познакомиться в Tinder, чтобы общение перешло в реальную жизнь? Опытный пользователь Tinder вывел “идеальную формулу” для общения на сайте знакомств.

Знакомства в сети: названо лучшее время для поиска пары

Пользователь Tinder британец Стефан-Пьер Томлин, который получил прозвище самого популярного человека в Tinder, дал совет относительно наиболее эффективного времени для поиска пары в приложении.

29-летний телеведущий и модель считает, что в воскресенье в 14.00 лучше всего знакомиться в приложениях.

Томлин уверен, что в выходные пользователи чаще заходят в Tinder, а в воскресенье в 14.00 большинство из них находятся дома после субботних развлечений и размышляют о планах на ближайшую неделю и среди этих планов может быть свидание.

Читайте: Как познакомиться в Tinder – истории пользования и лайфхаки

Очень удачным временем также являются будни после 22.30, тогда большинство людей регулярно заходят в приложение.

Ранее мы писали, как и где познакомиться с девушкой в реальной жизни, о чем нельзя говорить при первой встрече и какие ошибки мужчины допускают чаще всего.

Источник: The Sun

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