Как познакомиться в Tinder, чтобы общение перешло в реальную жизнь? Опытный пользователь Tinder вывел “идеальную формулу” для общения на сайте знакомств.

Пользователь Tinder британец Стефан-Пьер Томлин, который получил прозвище самого популярного человека в Tinder, дал совет относительно наиболее эффективного времени для поиска пары в приложении.

29-летний телеведущий и модель считает, что в воскресенье в 14.00 лучше всего знакомиться в приложениях.

Томлин уверен, что в выходные пользователи чаще заходят в Tinder, а в воскресенье в 14.00 большинство из них находятся дома после субботних развлечений и размышляют о планах на ближайшую неделю и среди этих планов может быть свидание.

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Очень удачным временем также являются будни после 22.30, тогда большинство людей регулярно заходят в приложение.

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