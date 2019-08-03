Каким будет 3 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Сегодня стоит проявлять активность, но в одиночестве.

Желательно свести к минимуму социальные контакты, ведь есть большой риск возникновения конфликтов. Однако хорошие результаты может дать романтика и общение с детьми, если не пытаться одержать контроль над ситуацией.

Можно запланировать дела, которые наполняют, заняться творчеством.

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В этот день полезны как физические нагрузки, так и отдых. Ваше тело само подскажет, на что лучше обратить внимание.

Нежелательно заниматься вопросами, связанными с лечением болезней.

Неблагоприятным сегодня считается начало поездок и путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.