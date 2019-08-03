PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Цукерберг переименует приложения Instagram и WhatsApp

Представители Facebook подтвердили, что компания вскоре изменит названия своих дочерних предприятий Instagram и WhatsApp.

Марк Цукерберг

Руководство соцсети планирует вывести на первый план принадлежность Instagram и WhatsApp к Facebook.

После того, как компания Facebook приобрела Instagram и WhatsApp, ее основатель Марк Цукерберг обещал, что не будет вмешиваться в работу дочерних предприятий и позволит им развиваться автономно.

Но впоследствии он нарушил свое обещание и заявил, что мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram объединят с Facebook Messenger.

Читайте: Даже в режиме инкогнито: Google собирает информацию о просмотре порно

Теперь в Facebook решили переименовать Instagram и WhatsApp таким образом, чтобы пользователям было сразу понятно, кому принадлежат эти сервисы.

Одной из версий нового названия является Instagram от Facebook и WhatsApp от Facebook.

Напомним, компания Facebook вместе с 28 партнерами анонсировала запуск криптовалюты Libra.

Источник: Mashable

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка