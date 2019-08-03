Представители Facebook подтвердили, что компания вскоре изменит названия своих дочерних предприятий Instagram и WhatsApp.

Руководство соцсети планирует вывести на первый план принадлежность Instagram и WhatsApp к Facebook.

После того, как компания Facebook приобрела Instagram и WhatsApp, ее основатель Марк Цукерберг обещал, что не будет вмешиваться в работу дочерних предприятий и позволит им развиваться автономно.

Но впоследствии он нарушил свое обещание и заявил, что мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram объединят с Facebook Messenger.

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Теперь в Facebook решили переименовать Instagram и WhatsApp таким образом, чтобы пользователям было сразу понятно, кому принадлежат эти сервисы.

Одной из версий нового названия является Instagram от Facebook и WhatsApp от Facebook.

Напомним, компания Facebook вместе с 28 партнерами анонсировала запуск криптовалюты Libra.

Источник: Mashable