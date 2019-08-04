Каким будет 4 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Первая половина дня располагает больше к духовным и спокойным делам. Желательно обратить внимание на взаимоотношения с отцом и высшими по статусу людьми. Также не рекомендуется принимать серьезных и важных решений, вести какие-то разбирательства.

Вторая половина дня более благоприятна для большинства созидательных дел, особенно рассчитанных на долгосрочную перспективу. Время располагает для решения вопросов с недвижимостью.

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Хорошо решать вопросы, связанные с карьерой, учитывая, что день воскресный, можно что-то в этом направлении изучить, познать – не обязательно деятельность соотносить с присутствием на работе. Деятельность, направленная на обучение, процветание будет сегодня иметь поддержку и успех.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.

Источник: Astro.Expert