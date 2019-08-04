Какие праздники будут в августе 2019 года – в материале Фактов ICTV.
В августе 2019 года в Украине будет только один государственный праздник – День независимости, поэтому украинцев ожидает дополнительный выходной.
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В Украине День независимости празднуют в субботу, 24 августа, поэтому понедельник, 26 августа, также будет выходным.
Праздники в августе:
- 1 августа – День инкассатора
- 2 августа – День аэромобильных войск
- 2 августа – Праздник Ильи Пророка
- 2 августа -Международный день Холокоста ромов (цыган) – Параимосу
- 2 августа -Международный день пива
- 3 августа – Всемирный День арбуза
- 4 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
- 5 августа – Международный день светофора
- 6 августа – Преображение Господне у западных христиан
- 6 августа – Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия
- 7 августа – Международный день офтальмологии
- 7 августа – Международный день альпинизма
- 7 августа – Всемирный день кошек
- 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины
- 9 августа – Международный день коренных народов мира
- 11 августа – День строителя
- 11 августа – День святой Клары, покровительницы телевидения
- 11 августа – День строителя
- 11 августа – День работников ветеринарной медицины
- 12 августа – Международный день молодежи
- 13 августа – Международный день левши
- 15 августа – День археолога
- 19 августа – Преображение Господне. Яблочный Спас
- 19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи
- 19 августа – Всемирный день фотографии
- 19 августа – День пасечника
- 21 августа – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
- 22 августа – День памяти сотрудников МВД Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей
- 22 августа – Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
- 23 августа – День Государственного Флага Украины
- 23 августа – Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма
- 23 августа – Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
- 24 августа – День Независимости Украины
- 25 августа – День шахтера
- 30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений
- 31 августа – День авиации Украины
- 31 августа – День дальнобойщика
Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.