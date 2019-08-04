4 августа в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ. Факты ICTV подготовили СМС-поздравления с этим днем.

В Украине День Воздушных сил ВСУ отмечают в первое воскресенье августа. В этом году праздник пришелся на 4 августа.

Этот день установили 27 июня 2007 года, ведь ВВС имеет большое значение в обеспечении обороноспособности государства.

Праздник является официальным, но не выходным днем.

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СМС-поздравления с Днем Воздушных сил ВСУ, на Фактах ICTV.

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В День ВВС — не будет равнодушных!

Ведь в Украине армия в почете —

Наземные, воздушные войска,

Они всегда в походе иль в полете,

Их служба, хоть почетна — нелегка.

Они врагу всегда дадут отпор,

У них — отвага, доблесть и задор!

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С Днем ВВС Украины

Ныне поздравить хочу,

Здесь служат только мужчины,

Что смогут любому врагу

Отпор дать во что бы ни стало.

***

Я украинские ВВС сегодня поздравляю,

Пускай жизнь будет хороша.

Пусть небо будет безопасным,

Чтоб враг не подобрался никогда.

Счастливой жизни им желаю,

Надеюсь, сбудутся мечты.

Пусть сила воли окрыляет,

Здоровы были чтоб они.

***

Всех, кто служит в ВВС,

Я хочу поздравить.

Наша гордость вы, ребята,

Вас в пример лишь ставить.

Пожелать хочу я силы,

Мощи вам не занимать.

Стойко, смело и достойно

За страну свою стоять.

Счастья вам в семейной жизни,

Радости, достатка.

Будет пусть высоким взлет,

Мягкою — посадка.

***

Служат настоящие мужчины,

В этих грозных, доблестных войсках,

ВВС родимой Украины,

Прославляем нынче мы в стихах!

Честь и слава вам герои неба,

За смелость и отвагу, вас благодарим,

Чистого вам неба, теплого вам хлеба,

В праздник ВВС мы пожелать хотим!

К слову, анонсированы изменения в системе питания военнослужащих ВСУ, которые предусматривают отказ от фирм-аутсорсеров и увеличение рациона.