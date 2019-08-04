Как будет работать Верховная Рада IХ созыва и что ожидает Украину в ближайшие 5 лет – читайте в нумерологическом прогнозе на Фактах ICTV.

Эксклюзивный прогноз о работе Верховной Рады IХ созыва составила нумеролог Валентина Калина.

Дата парламентских выборов в Украине достаточно интересная со стороны нумерологии. Она транслирует стойкость, жизнеспособность, умение идти до конца.

Экономика Украины начнет расцветать. Виновные в плохом состоянии экономики понесут наказание. Кроме того, социальные выплаты увеличатся, в том числе, пенсия.

Касательно политической жизни в Украине, то тут будет все более или менее спокойно. Новым политикам удастся выстроить эффективную политическую модель, в которой каждый будет находиться на своем месте. Так сказать, каждый будет должным образом отыгрывать отведенную ему роль.

На международной арене для Украины сложится доброжелательная атмосфера и благоприятные предпосылки. Мир любит президента Украины, что также будет иметь свой отпечаток.

Важным фактором остается, что выборы проводились в 2019 году. 9 – это гуманизм, что должным образом отразится на украинцах. Комфорт и благополучие народа будут на первом месте.

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Следующий год будет сложным, однако благодаря упорной работе дела будут идти все лучше и лучше.

Все начинания Владимира Зеленского будут поддерживаться его командой.

Касательно войны на Донбассе, то ей придет конец. Владимир Зеленский может пойти на диалог с Владимиром Путиным, что приведет к определенному консенсусу без ущерба для территориальной целостности Украины.

Согласно нумерологическому прогнозу, энергетический уровень Зеленского находится на высоком уровне, чего нельзя сказать о Путине.

В конечном итоге украинцам можно рассчитывать, как минимум, на стабилизацию ситуации в стране. К слову, особенно это будет касаться курса гривны.

Напомним, официальные результаты парламентских выборов 2019 ЦИК объявит до 5 августа. В течение следующих пяти дней их должны обнародовать в официальной прессе.