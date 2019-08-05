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Гороскоп на сегодня, 5 августа

Каким будет 5 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День благоприятен для широкого спектра творческих дел. Если возникло желание, сейчас самое время попробовать работу на гончарном круге.

Сегодня стоит выделить время на садоводство, посадку растений. Успешными могут оказаться любые домашние работы, связанные с уборкой, благоустройством.

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День в целом способствует активности, но излишне перенапрягаться не желательно. Сегодня можно заняться делами, связанными со здоровьем и улучшением физического состояния тела. Это могут быть лечение, профилактика, физические нагрузки, посещение салонов красоты.

Если вы давно планировали изучить иностранный язык, то сегодняшний день идеально для этого подходит.

К делам и общению желательно подходить с юмором и легкостью.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на август 2019.

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