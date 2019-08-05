Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 5 по 11 августа составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Отлично получается заниматься общественной деятельностью, способны давать вдохновение партнерам, сотрудникам и компаньонам. Можете рассчитывать на успешное решение юридических дел, материальную помощь, идейную поддержку начальника и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола. Вы артистичны, внешне привлекательны, можете поразить экстравагантностью наравне с хорошим вкусом.

Гороскоп для Тельцов

В это время вам свойственно эмоциональное самоутверждение. Становитесь особенно чуткими к знакам внимания, похвале. Нет желания думать о проблемах, работать, тем более не хочется, стремитесь получить от жизни все возможные радости. Чувства проявляются открыто или даже демонстративно. Благоприятное время для презентаций, выставок, демонстрации своих артистических способностей или достижений.

Гороскоп для Близнецов

Становитесь рассудительными и осторожными, меньше беспокоитесь, чувствуете равновесие. Обладаете склонностью окружать себя всем традиционным, изучать проблемы прошлого. Успешная неделя для работы в непосредственном контакте с людьми, так как сейчас способны обрести популярность и доверие народа. Старайтесь не погружаться в свои мысли и не фиксироваться на личных проблемах, ведь рискуете не заметить опасности.

Гороскоп для Раков

В контактах и связях становитесь очень энергичными. Хорошо проявляете себя в своей профессии, появляется творческая активность, уверенность в себе. Постарайтесь не переутомляться из-за поездок и общения с большим количеством людей. Настойчивость в выражении своих идей и интересов является необходимым фактором успеха в этот период. Появляется интерес к интеллектуальным играм, активизируется умственная сфера.

Гороскоп для Львов

Это хороший период для любви, брака и дружбы с противоположным полом, проведения презентаций, вечеров, встреч. Хорошее настроение, склонность к развлечениям, удовольствиям, романтическим отношениям. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность. Вы можете воспользоваться этим для установления контактов с противоположным полом, как с начальством, так и подчиненными или деловыми партнерами.

Гороскоп для Дев

Правильно применяете свой талант в своей профессиональной деятельности или же в работе по совместительству. Благополучный период для деловых переговоров, получения знаний, подписания соглашений или же для творчества во всех сферах ваших интересов. Вам удастся эффектно выразить ваши идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать применение умственного потенциала ваших сотрудников.

Гороскоп для Весов

Период благоприятен для привлечения внимания к своим делам влиятельных лиц. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой. Возросший оптимизм позволит вам оптимально решить многие производственные и коммерческие проблемы. В проигрыше вы не останетесь, если заключите в этот период сделку, подпишете контракт. Более удачно складываются деловые отношения с противоположным полом.

Гороскоп для Скорпионов

Проявляете страсть во всем, что вами планируется и задумывается. Для всех дел и занятий характерна основательность. Вы становитесь более активными, чем в другие периоды, более критичны, нетерпимы, капризны. Только усилие воли помогает выходить из кризисных состояний. Усиливаются сомнения, недоверие и подозрительность. Надо не поддаваться ревности и не подавать к ней повода. Повышается интерес ко всему таинственному, мистическому и запретному.

Гороскоп для Стрельца

Усиливается оптимизм, обостряется чувствительность к успеху, что дает склонность преувеличивать свои возможности и силы. Проявляется склонность к риску, демонстрации собственной отваги. Вы способны легко увлечь, заразить энтузиазмом, но этот энтузиазм недолговечен и поверхностен. Улучшается самочувствие, что хорошо сказывается на физической форме. Возрастает потребность в движении, спортивных занятиях, физической работе. Плохо переживаются ограничения.

Гороскоп для Козерогов

Период исправления ошибок, после чего вы сможете двинуться дальше. Ощущаете растущую потребность в признании ваших талантов, способностей, усилий и достижений. Вы склонны к разочарованию и унынию, если эти чувства неоправданны. Ваши достижения очевидны для окружающих, но даже если ими демонстративно не восхищаются и не расточают похвалы в ваш адрес, не должно страдать ваше самолюбие и занижаться самооценка.

Гороскоп для Водолеев

Особенно трудно протекает деловое общение с представителями противоположного пола. Погоня за удовольствиями мешает вам работать. Не допускайте перерасхода бюджета. Отложите заключение сделок и договоров, подписание важных бумаг, улаживание юридических вопросов. Не стоит обращаться в официальные инстанции, лучше отказаться от торжественных приемов, светских вечеров. Настроение не очень хорошее, вы можете страдать из-за отсутствия гармонии в чувствах.

Гороскоп для Рыб

Погруженность в себя нередко мешает исполнению рабочих обязанностей, так как влечет рассеянность и замедленность реакций. Склонность к воспоминаниям, анализу прошлых событий. Вас интересуют не только свои эмоции и собственные поступки, но и все, что происходит в жизни других людей. Вам кажется, что происходящее с вами и окружающими имеет свой тайный смысл, что мир полон знаков и символов. Ухудшается память на цифры, факты, имена.