Телескоп Hubble прислал новый снимок спиральной галактики NGC 3432, которая напоминает Млечный путь.

Телескоп Hubble сделал новый снимок далекого спирального скопления NGC 3432, которое очень похоже на Млечный путь.

Галактика имеет тонкие рукава, которые обвиваются вокруг центральной точки и наполнены звездами и космическим материалом.

На фотографии нельзя разглядеть яркое ядро и рукава спиральной галактики.

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На боковом снимке видна длинная и яркая полоса света – внешние границы NGC 3432.

– Темные полосы космической пыли, пятна различной яркости и розовые области звездных образований дают возможность увидеть истинную форму NGC 3432, – говорится в сообщении.

К слову, телескоп Hubble обнаружил аномальную черную дыру, которая не должна существовать.

Источник: NASA/ESA

Фото: ESA/Hubble & NASA