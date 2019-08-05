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Когда День независимости Украины – дата

День независимости Украины ежегодно отмечают 24 августа.

День независимости Украины 2019

День независимости Украины традиционно в 2019 году будут отмечать 24 августа.

В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому украинцы будут отдать три дня подряд – 24, 25, 26 августа.

Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 года – годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Читайте: Календарь праздников на август 2019

Однако потом государственный праздник перенесли на 24 августа, так как именно в этот день 1991 года Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины.

День независимости Украины был подтвержден на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

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