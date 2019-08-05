В Украине День железнодорожника ежегодно празднуют 4 ноября.
День железнодорожника в Украине, начиная с 2003 года, празднуют 4 ноября. Эта дата не меняется из года в год.
Дата выбрана не случайно и приурочена к прибытию первого пассажирского поезда на вокзал Львова. Это произошло в далеком 1861 году.
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Этот праздник отмечают все, кто имеет профессиональное отношение к железной дороге, поездам, составам, станциям и вокзалам.
К слову, Факты ICTV подготовили для вас шесть самых необычных железнодорожных маршрутов в мире.
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