Яблочный Спас в 2019 году будут отмечать 19 августа, как и каждый год.

Яблочный Спас 2019 отмечается в августе. Название спас — это производное от спаситель. Дата его празднования фиксированная — 19 августа.

Считается, что именно в этот день природа начинает оборачиваться к осени. Ночи становятся более длинными и холодными.

Для людей это пора нового урожая. Везде созревают плоды спелых яблок. Новый урожай освящают в церкви и только после этого можно есть овощи и фрукты.

В этот день также устраивают народные гуляния и угощают яблочной выпечкой всех желающих.

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Яблочный Спас приходится на время Успенского поста, однако в честь праздника разрешается есть рыбу и пить вино.

Стоит отметить, что до наступления этого праздника в древние времена не ели никаких плодов, кроме огурцов. Остальные овощи и фрукты разрешалось употреблять только после освящения в церкви в этот день.

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