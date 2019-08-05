Украинцы Николай Кравчук и Денис Лищенко создали бота AirTrack для мониторинга цен на авиабилеты. Ботом можно пользоваться в мессенджере Telegram.

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Замысел украинцев должен облегчить жизнь всем, кто намерен экономно путешествовать. Цены на авиабилеты, особенно если говорить о бюджетных авиалиниях, очень часто меняются в силу различных факторов.

Так, в течение минуты, в базах всех авиалиний мира, происходит более чем 225 тыс. изменений. Чтобы отследить самую низкую цену, нужно ежедневно вручную проверять стоимость билетов. Именно эту проблему может решить Telegram-бот AirTrack. Он автоматически следит за ценой авиабилетов и уведомляет в случае снижения или повышения стоимости билета.

Бот мониторит 98% авиакомпаний мира, в частности – Wizzair, Ryanair и другие лоукосты, которые покрывают Европу.

Пользователю нужно всего лишь задать нужный маршрут, создать отслеживания стоимости по данному направлению, после чего AirTrack посылать уведомления о любых изменениях цены.

Иными словами, всю монотонную и скучную работу в процессе покупки авиабилета AirTrack возьмет на себя. Пользователю остается только ждать снижения стоимости билета и в удобный момент осуществить покупку.

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Сейчас бот общается на трех языках: английский, украинский и русский. В будущем украинцы планируют расширить языковой перечень, а также добавить новые поисковые возможности.

Одна из главных целей – сделать бота максимально гибким к пониманию человеческой речи.

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