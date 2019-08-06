В социальной сети Instagram набирает популярность новый тренд в маникюре – фруктовый.

Фруктовый маникюр стал новым бьюти-трендом в Instagram.

Дизайн ногтей с рисунками персика, вишни, арбуза, лайма, винограда и других фруктов стал главным трендом августа.

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Такой маникюр понравится любителям минимализма и поклонницам ярких цветов.

Факты ICTV собрали самые удачные фруктовые дизайны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein) 25 Янв 2019 в 10:15 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein) 1 Авг 2019 в 6:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein) 25 Апр 2019 в 12:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tania

Ранее Факты ICTV публиковали фото новинок модного маникюра.