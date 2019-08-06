В социальной сети Instagram набирает популярность новый тренд в маникюре – фруктовый.
Фруктовый маникюр стал новым бьюти-трендом в Instagram.
Дизайн ногтей с рисунками персика, вишни, арбуза, лайма, винограда и других фруктов стал главным трендом августа.
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Такой маникюр понравится любителям минимализма и поклонницам ярких цветов.
Факты ICTV собрали самые удачные фруктовые дизайны.
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Ранее Факты ICTV публиковали фото новинок модного маникюра.