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Гороскоп на сегодня, 6 августа

Каким следует 6 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День больше располагает к активности, энергии хватит на все.

Есть вероятность резких решений и поступков, но именно сегодня, и особенно после 11.00, от негатива лучше воздержаться. Важное время для созидательных дел. Есть вероятность повторения событий в будущем, поэтому все резкое и конфликтное стоит исключить, хотя возможность такого настроения вполне может возникнуть.

Время способствует покупкам, важность и направленность покупок можно выбирать по настроению. Очень хорошо сделать сегодня что-то для дома – может быть хороший результат.

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Физические нагрузки, любые улучшения, связанные со здоровьем, приветствуются.

День совершенно не подходит для резких, конфликтных ситуаций, разбирательств и расследований. Лучше запланировать события, которые наполняют и дают заряд энергии.

К слову, детальный гороскоп на август для Фактов ICTV составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Источник: Astro.Expert

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