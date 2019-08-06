Базы отдыха с бассейном под Киевом – это хорошая идея, где можно отдохнуть на День независимости. Топ-5 загородных комплексов недалеко от Киева – предлагают Факты ICTV.

Куда поехать на День независимости – это один из главных вопросов перед этим праздником. Мы подготовили для вас перечень из пяти загородных комплексов, куда можно поехать на небольшие выходные.

Fortuna Club

Фортуна Клуб позиционируется как спортивно-оздоровительный загородный комплекс и предлагает современный, благоустроенный формат отдыха, проведения банкетов и деловых мероприятий на природе.

Рассчитывайте на насыщенный и разноплановый досуг: отдых у бассейна или на пляже на берегу Десны , рыбалка в любое время года, детская игровая комната и открытая площадка, русский и американский бильярд, настольный теннис и футбол, дартс, волейбол, баскетбол, парилка, библиотека.



































Куда поехать на День независимости: топ-5 баз отдыха под Киевом / 9 фотографий

Адрес: село Пуховка (Киевская область, Броварской район), улица Набережная, 2.

Стоимость: проживание в номере от 1130 грн/сутки, в коттедже – от 2200 грн/сутки; сауна – 750 грн 2 часа для компании до 4 человек.

Сервис: 2 бассейна с шезлонгами и солнцезащитными зонтами, детский досуг, настольные игры, ресторан, банкетные залы, детское меню, конференц-зал, тренажерный зал, сауна на дровах, Wi-Fi на территории всего комплекса, размещение с домашними животными запрещено, есть оплата картами Visa, Mastercard.

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Relax Villa Poduszka

Загородный комплекс Relax Villa Poduszka – спокойное местечко для семейного отдыха на природе. В озере можно ловить рыбу и кататься на лодке, а в летний период – плавать в чистом открытом бассейне.

Натуральное дерево домиков в сочетании с современным прованским интерьером в теплых пастельных тонах дарит ощущение комфорта и уюта. Двух-, трех- и четырехместные эко коттеджи оснащены удобствами для комфортного отдыха на природе с детьми.



















Куда поехать на День независимости: топ-5 баз отдыха под Киевом / 5 фотографий

Адрес: село Синяк (Киевская область), улица Лесная, 34.

Стоимость: коттедж для двоих от 2500 грн/сутки, детям до 6 лет без предоставления отдельного спального места – бесплатно.

Сервис: детская площадка, летняя веранда, 2 открытых бассейна, джакузи, сауна; домашняя кухня, мини-бар, мангал, прокат лодок, конные и вело прогулки, настольный теннис, бадминтон, огражденная территория, парковка, рыбалка, Wi-Fi, возможна оплата картами Visa, MasterCard; размещение с животными запрещено.

База отдыха Лесная

Загородный гостинично-ресторанный комплекс Лесная расположен в 30 км от Киева. Эко-стиль построек идеально вписывается в живописный ландшафт соснового бора и песчаного пляжа на берегу Киевского моря. Домики, внутренняя отделка, мебель, даже лежаки изготовлены из натурального дерева.

Из удобств в номерах – санузел, холодильник, телевизор – все, дабы гости чувствовали себя уютно, как дома.

На базе есть летние бассейны, бильярд, настольный теннис, квадроциклы, пешие прогулки по лесу, волейбол, открытая детская площадка.

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Куда поехать на День независимости: топ-5 баз отдыха под Киевом / 4 фотографии

Адрес: поселок Глебовка (Киевская область), урочище Зеленый Бор, 7.

Стоимость: отдых в летней зоне – 300 грн с человека (два открытых бассейна, один бассейн для детей, песчаный пляж, шезлонг, полотенце).

Сервис: 12 двухэтажных и 2 одноэтажных коттеджей, ресторан украинской и европейской кухни, пляж, летние бассейны, детская площадка, баня, джакузи, бильярд, пинг-понг, охраняемая парковка, Wi-Fi, конференц-зал, банкетный шатер.

Вышеград

Гостинично-ресторанный комплекс построен в замковом стиле с башнями из кирпичной кладки, оградой и укромным двориком.

На территории отеля можно арендовать беседку и отдохнуть на свежем воздухе у воды, провести целый день в спа-центре, отметить праздник, организовать конференцию и тимбилдинг.



















Куда поехать на День независимости: топ-5 баз отдыха под Киевом / 5 фотографий

Адрес: г. Вышгород (Киевская область), улица Спасская, 25.

Стоимость: один день SPA (без заселения) – 250 грн с человека (входит бассейн, хамам, сауна, джакузи, полотенце, тапочки).

Сервис: номера от стандартного до VIP со всеми удобствами: SPA, организация праздников, конференц-зал, ресторан, парковка недалеко от отеля, Wi-Fi в зонах общего пользования, можно отдыхать с домашними животными по предварительному согласованию за дополнительную плату; возможна оплата картами Visa, MasterCard.

Натуралист

Загородный комплекс Натуралист смело можно назвать семейным курортом под Киевом. Всего 40 км от станции метро Выдубичи – и вы в степной сказке, на берегу реки Красная.

Комплекс предлагает насыщенный сервис: ресторан европейской и украинской кухни, SPA-комплекс с открытым летним бассейном, конный клуб, контактный зоопарк, рыбалку и проживание в номерах премиум класса.



















Куда поехать на День независимости: топ-5 баз отдыха под Киевом / 5 фотографий

Адрес: село Красное Первое, улица Шевченко, 1.

Стоимость: проживание в гостиничных номерах от 2000 грн/сутки, в коттеджах – от 6000 грн/сутки. В стоимость проживания входят завтраки формата шведский стол.

Сервис: проживание, SPA-центр, ресторан, развлечения, летний бассейн, рыбалка, частная парковка, Wi-Fi, оплата картами Visa, MasterCard.

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