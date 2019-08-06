Сильные магнитные бури прогнозируются 5 и 6 августа.
В августе ожидается две серьезные магнитные бури, а также несколько менее сильных, но ощутимых магнитных колебаний.
Незначительные магнитные колебания возможны 7, 11, 12, 13 и 24 августа.
Серьезные магнитные бури в августе 2019 ожидаются 5 и 6 числа.
Медики советуют делать зарядку по утрам – несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.
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Во период магнитных бурь рекомендуется тщательно следить за питанием, пить больше воды, соблюдать режим сна и не перенапрягаться.
Также будут полезными прогулки на свежем воздухе.
Магнитные бури: действительно ли влияют на здоровье и настроение?
К слову, во время магнитных бурь человек может ощутить сонливость, рассеянность и раздражительность.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь магнитных бурь на 2019 год.