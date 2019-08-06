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Погода в Украине на 6 августа (КАРТА)

Почти по всей территории Украины будет облачно, в западных областях ожидаются грозы.

Погода в Украине на 6 августа (КАРТА)

В северных, восточных, южных и центральных областях Украины будет облачно.

Ночью следует ожидать температуру в пределах 8-12°, днем будет довольно жарко – 22-26° выше нуля.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 6 августа

На западе страны ожидаются сильные грозы. Температура днем 24-27°, ночью 11-13°.

К слову, из-за непогоды в Запорожской области 50 населенных пунктов остались без света.

Источник: Укргидрометцентр

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