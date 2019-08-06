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Рассекречена точная дата выхода iPhone 11

Раскрыта точная дата старта продаж iPhone 11.

iPhone

iPhone 11 может появится в магазинах уже 20 сентября 2019 года.

Об этом проговорился президент японской телекоммуникационной компании SoftBank.

Это произошло, когда он комментировал вступающий в силу с 1 октября обновленный закон о телекоммуникационном бизнесе. Согласно нему операторы не имеют права предлагать специальные тарифы по завышенным ценам при покупке смартфона.

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– Честно говоря, мне интересно, что делать в течение десяти оставшихся дней. Пожалуй, я не должен был этого говорить. Впрочем, я не знаю, когда точно выйдет новый iPhone, — замялся президент SoftBank Кен Мияучи.

К слову, ранее в СМИ появилась информация, что iPhone 11 может получить квадратную камеру, куда установят три объектива.

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