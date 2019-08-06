Что можно и нельзя брать с собой в ручную кладь Wizz Air, а также цены – в материале Фактов ICTV.

Что взять с собой в салон самолета, а что категорически запрещено – правила Wizz Air для ручной клади в 2019 году.

Габариты багажа

Максимально допустимые размеры ручной клади 40 x 30 x 20 см, вес 10 кг. Она должна быть размещена под сиденьем. Это базовый пакет услуг BASIC.

Можно выбрать другой тариф – WIZZ GO или WIZZ PLUS.

Также вы можете оплатить услугу WIZZ Priority. Она дает возможность бесплатно брать на борт ручную кладь (макс. размеры 40 x 30 x 20 см) и дополнительный чемодан на колесах (макс. размеры 55 x 40 x 23 см). Услугу можно приобрести отдельно или вместе с пакетом WIZZ Privilege Pass, WIZZ GO или WIZZ Plus.

Что можно брать в салон бесплатно

пальто или одеяло;

мобильный телефон;

книги и журналы для чтения во время полета;

для детей до двух лет: детское питание на время полета и складную детскую коляску или небольшую переноску;

костыли для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Также в качестве ручной клади можно брать с собой товары, купленные в аэропорту после прохождения процедуры досмотра.

Что нельзя перевозить

Wizz Air не разрешает брать на борт домашних животных, кроме собак-поводырей. Не забудьте взять с собой проездные документы на животное. Они должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства стран, которые вы собираетесь посетить.

Нельзя брать на борт также музыкальные инструменты, если его длина превышают 80 см. Остальные размеры футляра не должны превышать 40×23 см.

Жидкости допускаются к перевозке на борту только в емкостях объемом не более 100 мл, при этом общий объем не должен превышать 1 л. Емкости должны быть упакованы в прозрачный плотно закрывающийся полиэтиленовый пакет размером 20 х 20 см.

Помните, что ваш багаж будет проверен в аэропорту!

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Цена

Багаж можно зарегистрировать отдельно за дополнительную плату. Цена колеблется от 9 до 27 евро за чемодан весом до 10 кг, от 14 до 70 евро — до 20 кг и от 19 до 86 евро — за багаж до 32 кг в зависимости от направления, даты путешествия и места регистрации.

Дешевле можно приобрести багаж онлайн вместе с билетом.

Напомним, что лоукост Wizz Air повысил стоимость на регистрируемый багаж и услуги приоритетной посадки.