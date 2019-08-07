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Факты / Lifestyle

Топ-20 хитов о лете, которые стоит послушать

Лето и любовь – темы, которые воспевают в музыке чаще всего. В разгар лета Факты ICTV подобрали 20 самых известных песен всех времен о самом жарком и ярком времени года.

Топ-20 хитов о лете, которые стоит послушать

Oceana – Endless Summer

Тартак – Наше літо

Texas – Summer Son

Наталка Карпа – Літо Літо

Lana Del Rey – Summertime Sadness

Ирина Билык – Просто літо

Calvin Harris – Summer

Потап и Настя Каменских – Лето

ATB – The Summer

Оля Полякова – Первое лето без него

Chris Rea – Looking For The Summer

Наталка Карпа – Літо пройде

Laid Back – Sunshine Reggae

Вопли Видоплясова – Відпустка

Joe Cocker – Summer In The City

Святослав Вакарчук – Там, де літо

Abba – Summer Night City

Читайте: Текст самой банальной песни

Mad Heads – А я на морі

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong – Summertime

Chris Rea – On The Beach

Также Факты ICTV собрали топ-25 песен для длительной поездки за рулем автомобиля.

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