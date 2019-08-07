Сегодня на главной странице поисковой системы Google появился дудл ко дню рождения Пантелеймона Кулиша.
7 августа исполняется 200 лет со дня рождения Пантелеймона Кулиша, чему Google и посвятил свой новый дудл.
На дудле изображен козак верхом на лошади. В руках у него красный флаг.
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Факты ICTV собрали 10 интересных фактов об авторе романа Чорна рада Пантелеймоне Кулише.
- Кулиш переводил на украинский язык Шекспира, Гете, Байрона, Шиллера и других поэтов и писателей;
- Он был переводчиком Библии на украинский язык. Работал над ней 25 лет, но рукопись сгорела;
- Был редактором первого украинского журнала Основа;
- Был женат на Александре Белозерской. Разница в возрасте с ней была 10 лет;
- Тарас Шевченко был свидетелем на свадьбе Кулиша;
- Был знаком с Николаем Гоголем;
- Белозерская была писательницей и работала под псевдонимами Анна Барвинок и А. Нечуй-Ветер;
- Кулиша посадили в тюрьму за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве и мнении о вероятности существования Украины как отдельного государства.
- Умер в Черниговской области на собственном хуторе в Мотроновке;
- В последние годы жизни интересовался исламом.
Напомним, 23 июля Google посвятил дудл ко дню публикации первой книги братьев Стругацких – Страна багровых туч.