Сегодня на главной странице поисковой системы Google появился дудл ко дню рождения Пантелеймона Кулиша.

7 августа исполняется 200 лет со дня рождения Пантелеймона Кулиша, чему Google и посвятил свой новый дудл.

На дудле изображен козак верхом на лошади. В руках у него красный флаг.

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Факты ICTV собрали 10 интересных фактов об авторе романа Чорна рада Пантелеймоне Кулише.

Кулиш переводил на украинский язык Шекспира, Гете, Байрона, Шиллера и других поэтов и писателей; Он был переводчиком Библии на украинский язык. Работал над ней 25 лет, но рукопись сгорела; Был редактором первого украинского журнала Основа; Был женат на Александре Белозерской. Разница в возрасте с ней была 10 лет; Тарас Шевченко был свидетелем на свадьбе Кулиша; Был знаком с Николаем Гоголем; Белозерская была писательницей и работала под псевдонимами Анна Барвинок и А. Нечуй-Ветер; Кулиша посадили в тюрьму за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве и мнении о вероятности существования Украины как отдельного государства. Умер в Черниговской области на собственном хуторе в Мотроновке; В последние годы жизни интересовался исламом.

Напомним, 23 июля Google посвятил дудл ко дню публикации первой книги братьев Стругацких – Страна багровых туч.