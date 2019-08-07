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Факты / Lifestyle

200 лет со дня рождения Пантелеймона Кулиша – Google создал новый дудл

Сегодня на главной странице поисковой системы Google появился дудл ко дню рождения Пантелеймона Кулиша.

Пантелеймон Куліш

7 августа исполняется 200 лет со дня рождения Пантелеймона Кулиша, чему Google и посвятил свой новый дудл.

На дудле изображен козак верхом на лошади. В руках у него красный флаг.

Читайте: 50-летие высадки на Луну: Google выпустил новый дудл

Факты ICTV собрали 10 интересных фактов об авторе романа Чорна рада Пантелеймоне Кулише.

  1. Кулиш переводил на украинский язык Шекспира, Гете, Байрона, Шиллера и других поэтов и писателей;
  2. Он был переводчиком Библии на украинский язык. Работал над ней 25 лет, но рукопись сгорела;
  3. Был редактором первого украинского журнала Основа;
  4. Был женат на Александре Белозерской. Разница в возрасте с ней была 10 лет;
  5. Тарас Шевченко был свидетелем на свадьбе Кулиша;
  6. Был знаком с Николаем Гоголем;
  7. Белозерская была писательницей и работала под псевдонимами Анна Барвинок и А. Нечуй-Ветер;
  8. Кулиша посадили в тюрьму за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве и мнении о вероятности существования Украины как отдельного государства.
  9. Умер в Черниговской области на собственном хуторе в Мотроновке;
  10. В последние годы жизни интересовался исламом.

Напомним, 23 июля Google посвятил дудл ко дню публикации первой книги братьев Стругацких – Страна багровых туч.

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