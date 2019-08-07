Лето подошло к середине, а фестивальный сезон в самом разгаре. Какие фестивали пройдут летом – расскажут Факты ICTV.
В Украине проходят ежегодно множество музыкальных фестивалей, которые сложно сосчитать. Крупнейшие из них – Atlas Weekend, Upark Festival, Zaxidfest, Файне місто. В Европе их еще больше, а безвиз дает возможность украинцам посетить любой.
Музыкальная культура в Украине начинает возрождаться, о чем свидетельствуют приезды актуальных музыкантов с мировыми именами.
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Также Украину стараются не проезжать мимо и легенды музыки, которые на пике уже не одно десятилетие.
Atlas Weekend уже закончился, но Факты ICTV внимательно следили за всеми событиями мероприятия. О позитивных моментах и о минусах можно почитать здесь.
Факты ICTV собрали самые популярные украинские и европейские фестивали, которые необходимо посетить хотя бы раз в жизни.
Музыкальные фестивали Украины
Koktebel Jazz Festival
В начале апреля началась реализация билетов на Koktebel Jazz Festival, который традиционно проходит в Черноморске.
В этом году организаторы фестиваля столкнулись с повышенной арендной платой, которая ставила под вопрос проведение мероприятия.
В этом году гостей Koktebel Jazz Festival приглашают в Киев, на Труханов остров 6-8 сентября.
Zaxidfest
Ежегодно одним из самых ожидаемых фестивалей Украины становится Zaxidfest, на который собираются популярные группы и исполнители со всего мира.
Музыкальный фестиваль проходит в комплексе Чарівна долина, который находится в 40 км от Львова. В этом году он состоится 16-18 августа.
В 2019 году Zaxidfest посетят:
- Apocalyptica;
- Noize MC;
- Caspian;
- You Me At Six; Cradle of Filth;
- Lacuna Coil;
- After the Burial;
- Crossfaith;
- Eyes Set To Kill;
- Itchy.
Посетители фестиваля смогут остановиться в палаточном городке, на территории которого есть фуд-корты, туалеты, душевые и стоянки.
Цена билета на один день Zaxidfest составляет 900 грн, на все три дня – 1,4 тис. грн.
Фестивали Европы
Sziget (Обуда, Венгрия)
Ежегодный фестиваль музыки, культуры и искусства. Пятый по величине фестиваль в мире.
Проходит с 1993 года на острове Обуда. В этом году – с 7 по 13 августа.
Стоимость абонемента на семь дней обойдется в €339 (10 115 грн). А однодневные билеты от €75 (2 240 грн) до €89 (2 655 грн).
Как и на любом европейском фестивале здесь есть все – от фудкортов до фотозон.
Sziget предлагает гостям, помимо всего, услуги прачечной, почты и камеры хранения до ежедневного ухода за детьми.
Лайнап фестиваля действительно впечатляет. Недельный праздник уже расписан по дням.
Ранее Факты ICTV писали о 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.
Фото: Zaxidfest