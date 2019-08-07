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Galaxy Note 10 и Note 10 Plus: фото новинок от Samsung

Фото смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Plus смотрите на сайте Факты ICTV.

Galaxy Note 10 и Note 10 Plus: фото новинок от Samsung

Презентация смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 Plus состоялась в ночь на 8 августа.

Смартфон Galaxy Note 10 получил 6,3-дюймовый дисплей, а версия Galaxy Note 10 Plus содержит экран диагональю 6,8 дюйма. Камера для автопортретов разместилась в сквозном отверстии дисплея.

Комплектный стилус S Pen получил ряд новых возможностей. Среди них – новые бесконтактные жесты и удаленное переключение между объективами камеры. Кроме того, устройства серии Galaxy Note 10 получили поддержку функции быстрой зарядки Superfast Charge.

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Galaxy Note 10 и Note 10 Plus: фото новинок от Samsung / 2 фотографии

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Микрофоны Audio Zoom, помогут выделить звук, исходящий именно из того объекта, на котором сосредоточено видео.

Рекомендованная розничная цена смартфона Samsung Galaxy Note 10 составит от $949, а Note 10 Plus – от $1099.

К слову, тесты компании Samsung показали, что гибкий смартфон должен прослужить своим владельцам около пяти лет.

Фото: The Verge, Samsung

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