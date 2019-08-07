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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 7 августа

Каким будет 7 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 7 августа

День не подходит для важных стартов и начинаний, но весьма подходящий для активных, подвижных повседневных дел.

Можно полагаться на интуицию и сигналы тела и действовать исходя из этих импульсов. Или можно запланировать что-то активное – учебу, исследования, поездки и перемещения. Контакты с общественностью, любые мероприятия, связанные с вещанием на большое количество людей, а также написание текстов и размещение их на различных ресурсах.

Читайте:

В делах сегодня желательно опираться на спокойных подход, без проявления агрессии и конфликтности.
Есть вероятность к вечеру почувствовать перенапряжение, поэтому хорошо предпринять что-то спокойное и умиротворяющее, то, что подходит персонально для вас.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

К  слову, Факты ICTV публиковали детальный гороскоп на август для всех знаков зодиака.

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